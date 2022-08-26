كم عدد أهداف فهد المولد مع الاتحاد ، قد أثار الهام العديد من الأفراد حول شخصية فهد المولد والذي يعد من أبرز الشخصيات التي حظيت على شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً داخل المملكة ، ويأتي ذلك الامر بعد قيامه بالمشاركات العديدة داخل الأندية والمنتخبات السعودية ، ويعد اللاعب فهد المولد من ابرز اللاعبين في نادي الاتحاد السعودي السابق ، تابعوا معنا للتعرف على كم عدد أهداف فهد المولد .

فهد المولد ويكيبيديا

فهد المولد رياضي سعودي، في الثلاثينيات من عمره، نشط كلاعب كرة قدم محترف في الجناح المتقدم والمركز الهجومي داخل نادي الاتحاد السعودي. كما مثل الفريق الأول في عدد من المناسبات الدولية الرسمية والودية. اقتصرت مسيرته الرياضية على نادي الاتحاد جدة الذي مثله في فئات مختلفة. أشبال وشباب واحتراف، تضمنت مسيرته الاحترافية إعارة لموسم واحد خلال عام 2022 لنادي ليفانتي الناشط في الدوري الإسباني، في محاولة سعودية لتلقيح بعض اللاعبين السعوديين بتجارب أقوى بطولات الدوري في العالم، استعدادًا لكأس العالم في روسيا، والتي ضمت ثمانية لاعبين آخرين من غير المولودين.

سيرة فهد المولد

اكتسب فهد المولد شهرة سريعة في عالم الكرة السعودية لتميزه عن أقرانه بامتلاكه قدرات رياضية عالية وعلى رأسها السرعة والمناورة والتصرف بذكاء حاد وهدوء أمام المرمى.

الاسم والصلة فهد المولد بالانجليزية “فهد المولد”.

اسم الأب مساعد مصلح الولادة.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 14 سبتمبر 1994 م.

مكان الميلاد جدة.

محل الإقامة الحالي جدة.

جنسيتي سعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

اللغات الثانوية الإسبانية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي الاتحاد – موقوف منذ مارس 2022.

الرقم مع النادي يلعب بالقميص رقم 8.

المهارات الفردية اللعب بالجهة اليمنى – السرعة في الملعب – الذكاء والهدوء أمام المرمى.

مسيرته الرياضية بدأ المولد كلاعب محترف في عام 2012 م – حتى اليوم.

كم اهداف فهد المولد مع الاتحاد

بلغ عدد أهداف فهد المولد مع والده نادي الاتحاد السعودي 58 هدفاً رسمياً ضمن المشاركة المحلية فقط، طوال تواجده مع والده نادي الاتحاد، كأس العالم، كقب جماهيره. له، حسب آخر الإحصائيات التي حدثت بعد الإيقاف في يوليو الماضي، والتي حققها خلال 193 مباراة بين عامي 2011 – 2022 م، تم لعب عدد مرات الظهور في الفريق وتم تحديث عدد الأهداف في مارس. 24، 2022، وظهر أيضًا مع المنتخب الوطني خلال 70 لقاء رسمي سجل خلالها 17 هدفًا.

كم عمر فهد المولد

اللاعب فهد المولد 28 سنة. ولد في جدة في 14 سبتمبر 1994 م. لعب مع الفريق الأول لنادي الاتحاد السعودي في سن مبكرة “ستة عشر عاما” بفضل الشهرة التي اكتسبها نظرا لقوة أدائه وقدرته على مواكبة الكبار رغم صغر سنه، فكان أول ظهور له كلاعب محترف خلال عام 2012 م في اللقاء الذي جمع الاتحاد مع نظيره الرائد.

وقف فهد المولد

جاء قرار اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات بمنع فهد المولد هداف الاتحاد لاعب الاتحاد لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من 28 مارس 2022 م، حيث ثبت أنه استخدم المنشطات المحظورة في عالم الرياضة. وأكد التقرير إيقاف المولد عن اللعب محلياً ودولياً، مع السماح له بالعودة إلى تدريب النادي في الشهرين الأخيرين من الإيقاف لاستعادة لياقته وتناغمه مع اللاعبين، ليتمكن اللاعب ووكلاؤه من اللعب. الحق في استئناف القرار خلال مدة أقصاها 21 يومًا، مع العلم أن اللاعب تنازل عن حقه في إجراء الاختبار الثاني، وهو حقه، وبالتالي لن يتمكن المولد من العودة إلى الملاعب قبل سبتمبر / سبتمبر المقبل. العام الذي يؤكد غيابه عن المنافسات الآسيوية ومونديال قطر.

أخبار فهد المولد

أكد وكيل أعمال المولد جراح الظفيري، أن هناك أنباء طيبة بأنه قد يعود إلى المستطيل الأخضر بعد تخفيف عقوبته. يشار إلى أن المولد أصبح حرا بسبب انتهاء عقده مع الاتحاد منذ يوليو الماضي، وتشير الأنباء إلى دخول نادي الشباب السباق لضم اللاعب.

كم عدد أهداف فهد المولد مع الاتحاد ، يعتبر اللاعب فهد المولد من ابرز شخصيات كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية ، وأصبح حديث الشارع الرياضي السعودي ، حيث بلغت الأهداف للاعب فهد المولد قرابة 75 هدفاً خلال مسيرته الكروية .