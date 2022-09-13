كم عدد أولاد سمر المقرن، تعتبر الصحفية والكاتبة المشهورة السعودية سمر المقرن من ابرز الشخصيات اللامعة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من البرامج المختلفة على شاشات التلفاز ومن اشهر برامجها المميزة برنامج “كلام نواعم” وقدمت الكثير من الاعمال والبرامج المختلفة والتي لاقت على اعجاب الكثير من الناس حول العالم وشغلت الكثير من المناصب الهامة في السعودية بالمجال الاعلام والصحافة.

من هي سمر المقرن ويكيبيديا

سمر المقرن روائية وكاتبة إعلامية سعودية من مواليد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. قدمت الملك سعود عدة برامج منها برنامج كلام نواعم، برنامج ليالي الصياد، وأعدت برنامجاً لامرأة وأكثر. عملت محررة صحفية في جريدة أوان الكويتية، وفي جريدة الوطن الإقليمية بالرياض وشغلت منصب رئيس قسم الجالية في صحيفة الوطن السعودية.

سيرة سمر المقرن الذاتية

الاسم الكامل سمر بنت مقرن عبدالله المقرن.

الإسم المستعار سمر مقرن.

اسم الأب مقرن بن عبدالله المقرن.

تاريخ الميلاد 9 يناير.

العمر في عقدها الرابع.

مكان الميلاد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة حسين الجهني.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التربية تخصص التعليم قبل الابتدائي وماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

الأم جامعة الملك سعود بالرياض، والجامعة الأهلية بمملكة البحرين.

المهنة روائية وصحفية ومقدمة.

مكان العمل جريدة الجزيرة السعودية.

اللغات العربية.

سنوات النشاط المهني من 2022 م حتى الآن.

من هو زوج سمر المقرن

زوج سمر المقرن هو حسين النزاوي الجهني، كاتب وروائي سعودي. تزوجته في سن مبكرة ورزقت بعدد من الأطفال، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن زواجهما لم ينجح، وأن الطلاق كان نهاية علاقتهما.

كم عدد اطفال سمر المقرن

ولم يعرف عدد أبناء الصحفية سمر المقرن، لكن بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى أنها أنجبت زوجها حسين الجهني ثلاثة أبناء وبنتين وولد واحد، لكنها لم تظهر مع زوجها أو الأطفال على أي من مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وحافظوا على حياتها الشخصية بشكل عام. حول وسائل الإعلام.

كتب سمر المقرن

اشتهرت الصحافية سمر المقرن من خلال العديد من المؤلفات التي نشرتها خلال سنوات مختلفة، منها ما يلي

رواية (نساء الزنا) عام 2008.

رواية (كذبة نيسان) 2016.

كتاب سياسي بعنوان (الثورة الشعبية وثورة الطائفة سوريا والبحرين) 2012.

حسابات سمر المقرن الرسمية

الإعلامية سمر المقرن لها صفحات رسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن متابعتها من خلال الروابط المباشرة التالية

حساب سمر المقرن على تويتر “”.

حساب سمر المقرن على انستجرام.

حساب سمر المقرن على الفيسبوك.

تعتبر الاعلامية السعودية المشهورة سمر المقرن من اشهر الصحفيين بالسعودية ولكنها لم تصرح الكاتبة سمر المقرن عن عدد ابنائها والمعلومات التي تتعلق بحياتها الخاصة الا ان بعض المصادر الصحفية أفادت بأنها أنجبت من زوجها السابق حسين الجهني وهو ثلاثة اولاد بنتان وولد فقط.