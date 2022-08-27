كم عدد ابناء جورج الراسي ، تصدر محركات البحث وصفحات الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أسم الفنان جورج الراسي ، والذي أعلن عن خبر وفاته في حادث سير مروع ، ويحظى الفنان جورج الراسي بقاعدة شعبية واسعة بسبب صوته العذب الذي جعل حياته الشخصية محط أنظار الكثير من محبيه ومتابعيه ، سنتحدث عن اهم المعلومات حول عدد ابناء جورج الراسي ، تابعوا معنا .

من هو جورج الراسي

جورج خليل الراسي مغني من اصل لبناني ولد في قرية الشيخ طابا بلبنان. بدأ جورج الراسي نشاطه الفني بعد أن شجعته أسرته على أن يخطو خطواته الأولى. في سن السادسة عشرة، وقع عقدًا مع Yellow House Company لإصدار أغنيته الأولى، “لا تسألني كيف أشعر بالغيرة”. وحقق نجاحًا كبيرًا، واستمر الراسي في تقديم أفضل أغانيه عبر ألبومات كان آخرها ألبوم “حمدالله على سلام” عام 2011.

سيرة جورج الراسي

في ضوء ما سبق ذكره من معلومات عامة عن جورج الراسي نلخص أهم بياناته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل جورج خليل الراسي

تاريخ الميلاد 29 يناير 1980 م.

العلامة الفلكية القوس

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

الجنسية لبناني

اسم الأب عازف العود خليل الراسي.

اسم الأم إلهام خوري.

الإخوة نادين الراسي، ساندرين الراسي.

الحالة الاجتماعية منفصل

المهنة مطربة لبنانية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية

سنوات من النشاط بدأ الراسي نشاطه الفني عام 1995 واستمر حتى يومنا هذا عام 2022.

اشهر الاعمال البوم الليل، البوم جاي تاسبور، واغنية العيونك حبيبي.

تاريخ الوفاة توفي يوم السبت 27 آب 2022 م.

كم عدد اطفال جورج الراسي

لجورج الراسي ابن واحد اسمه “جو” وهو ثمرة زواجه من عارضة الأزياء اللبنانية البرازيلية “جويل حاتم”. وُلد جو في عام 2015 ويبلغ حاليًا حوالي سبع سنوات. كان الراسي عالقًا مع زوجته في قضايا حضانة الأطفال، لكن جورج تلقى ردًا، وقال آخر إنه لا يحرم والدة طفلها، وأن عائلة زوجته جويل هم من فاقم المشكلة، والمشكلات. من أجل الصبي الصغير، تجدر الإشارة إلى أن جورج كان مرتبطًا جدًا بطفله لدرجة أنه أطلق أغنية “أنت الوجود” من أجله.

جورج الراسي وزوجته

تزوج الفنان جورج الراسي مرتين، الأولى كانت بداية شبابه، من امرأة خارج الألفية والإعلامية، وكانت تعمل مهندسة. وبسبب المشاكل بين الطرفين لم يتزوج جورج الراسي بعد انفصاله.

وفاة جورج الراسي

توفي الفنان اللبناني جورج الراسي، اليوم السبت 27 أغسطس 2022 م، إثر حادث مروري مروّع أودى بحياته وحياة صديقته التي كانت تستقل نفس السيارة. نتج عن ذلك تلف مقدمة السيارة وفقدان هذا الفنان ومدير أعماله.

حسابات جورج الراسي الرسمية

يعتبر الفنان جورج الراسي من كبار مطربي دولة لبنان. على مدار أكثر من عشرين عامًا في العمل الغنائي، شكل جمهورًا محبًا كبيرًا، تجسد في عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي حسابات جورج الراسي الرسمية

جورج الراسي على انستجرام يتابعه أكثر من 150 ألف متابع، للوصول إلى الحساب “.

جورج الراسي فيسبوك عدد متابعيه 86 ألفاً، للدخول مباشرة إلى الحساب “.

تويتر جورج الراسي عدد متابعيه يقترب من عشرة آلاف متابع ويمكنكم الوصول الى الحساب “.

كم عدد ابناء جورج الراسي ، زاد البحث حول التعرف على أبناء الفنان جورج الراسي ، وكما اعلن سابقاً الفنان جورج عبر حساباته على صفحات منصات التواصل الاجتماعي أن لديه ابن واحد وهو ” جو ” والذي ولد من عارضة الأزياء اللبنانية البرازيلية “جويل حاتم”.