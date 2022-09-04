كم عدد احفاد كاظم الساهر، يعد الفنان المشهور والبارز اللامع كاظم الساهر من المشاهير العرب البارزين في مجال الغناء وقدم الكثير من الاعمال الفنية المشهورة واللامعة التي حققت نجاح واسع حول العالم كما انه اكتسب قاعدة جماهيرة واسعة في العالم العربي والتي يعتبر من المغنيين المشهورين بالساحات الفنية ولقب هذا الفنان كاظم الساهر بلقب قيصر الغناء العربي.

من هو كاظم الساهر ويكيبيديا

كاظم الساهر مغني وملحن من اصل عراقي ولكن جنسيته قطرية اضافة الى الكندية. ولد الفنان كاظم الساهر في خمسينيات القرن الماضي في مدينة الموصل العراقية. عندما كان الفنان كاظم شابا، كان ينتمي لعائلة فقيرة جدا، مما ساهم في تعليمه الاعتماد على الذات والاستقلال المالي. استطاع الفنان كاظم الساهر أن يقدم أولى أعماله الفنية خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث قدم ألبومًا مكونًا من عدة أغانٍ باللغة العربية الفصحى ؛ الأمر الذي منحه شخصية خاصة، وجعله أشهر المطربين العرب حتى الوقت الحاضر.

كاظم الساهر السيرة الذاتية

تتمثل سيرة كاظم الساهر في النقاط التالية

الاسم الكامل كاظم جبار ابراهيم السامرائي.

الإسم المستعار كاظم الساهر.

الألقاب قيصر الأغنية العربية – سفير الأغنية العراقية.

الاسم المستعار ابو وسام.

تاريخ الميلاد 12 سبتمبر 1957 م.

مكان الميلاد الموصل، جمهورية العراق.

العمر 65 سنة.

العلامة الفلكية برج العذراء.

الإرتفاع 1.82 م.

الوزن 70 كجم.

مكان الاقامة المغرب.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في علوم الموسيقى.

ألما ماتر معهد دراسات الموسيقى.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللهجة العراقية.

الجنسية عراقي، كندي، قطري.

الدين والمعتقد مسلم.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء ولدان وسام وعمر.

المهنة مغني وملحن وممثل وكاتب.

نوع الصوت أوبرا.

الآلة المميزة العود.

سنوات العمل 1980 م – حتى يومنا هذا.

الآلات الموسيقية عود، جيتار، بيانو.

الجوائز والتكريمات حصل كاظم الساهر على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

كم عدد احفاد كاظم الساهر

للفنان كاظم الساهر حفيدان فقط لابنه وسام، الأول يبلغ من العمر 11 عامًا، يُدعى سناء، والثاني يبلغ من العمر ثماني سنوات، ويُدعى آية.

كم عمر كاظم الساهر

يبلغ كاظم الساهر نحو 65 عاما من مواليد الثاني عشر من سبتمبر 1957 في مدينة الموصل بدولة العراق، علما أن كاظم الساهر لا يحمل الجنسية العراقية بل يحمل الجنسيتين القطرية والكندية.، وسبب شهرة كاظم ليس فقط صوته الجميل، بل قام بتأليف جميع أغانيه دون مساعدة ملحنين، إلا مرات قليلة وتزوج كاظم الساهر مرتين، الأولى كانت من ابنة عمه عروبة الساهر من أصل عراقي وجنسية.

حسابات كاظم الساهر على مواقع التواصل الإجتماعي

يمكن الوصول إلى حسابات كاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقاط التالية

تويتر كاظم الساهر “.

انستغرام كاظم الساهر “.

فايسبوك كاظم الساهر “.

الفنان العراقي المشهور والبارز كاظم الساهر التي يعد من اشهر الفنانين والمغنين في الوسط الفني كما ولديه شعبية واسعة في العالم ككل وبالتالي فان له حفيدان لنجله وسام الاولى تدعى سناء البالغة من العمر 11 سنة والبنت الاخرى تدعى آية التي تبلغ من السن 8 اعوام.