كم عدد الساعات المسموح بها في الترم جامعة الملك سعود ، قد اثار تسائلات العديد من الطلاب ممن يودون الالتحاق داخل جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ، وتعد جامعة الملك سعود من الجامعات الرائدة والكبيرة في المملكة ، وهنالك العديد من الضوابط و الشروط التي تضمها جامعة الملك سعود حيث تختص بآلية التسجيل والقبول ، والتي من خلالها يهدف إلى تخريج أفراد قادرين على الانغماس في سوق العمل السعودي ، تابعوا معنا .

جامعة الملك سعود

تأسست جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 1957 م. تتميز جامعة الملك سعود بكونها ثاني جامعة حكومية بنيت في تاريخ المملكة العربية السعودية بعد جامعة أم القرى. تضم الجامعة عددًا من الكليات والتخصصات المختلفة التي تُقدم للطلاب وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القبول والتسجيل.

عدد الساعات المسموح بها في الفصل الدراسي جامعة الملك سعود

يختلف عدد الساعات المسموح بها في جامعة الملك سعود خلال الفصل الواحد باختلاف معدل الطالب في الجامعة كما هو مبين في الجدول التالي

المتوسط عدد الساعات يسمح بالتسجيل 1.00-2.00 12-14 2.01-2.50 15 2.51-3.00 16 3.01-3.50 17 3.51-4.00 18 4.01-4.50 19 4.51-5.00 20

كم عدد الساعات المسموح بها في الفصل الصيفي جامعة الملك سعود

سُمح للطالب بالتسجيل للفصل الصيفي بجامعة الملك سعود بحد أقصى 9 ساعات، مع إمكانية التسجيل 12 ساعة بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة، خاصة إذا كان الطالب خريجًا خلال الفصل الصيفي.

كم عدد الساعات المسموح بها لخريج جامعة الملك سعود

رئيس الجامعة يوافق على زيادة العبء الأقصى للطالب المتوقع تخرجه بما لا يزيد عن (24) ساعة. تنظر عمادة التسجيل والقبول في طلبات زيادة عدد الساعات بعد التأكد من موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب داخل الجامعة.

شروط التقديم لجامعة الملك سعود 1444

للقبول والتسجيل في جامعة الملك سعود يشترط الآتي

أن يكون المتقدم من المملكة العربية السعودية.

اللياقة الطبية للمتقدمين والمتقدمين.

استيفاء معدل القبول والنسب المئوية للتسجيل في جامعة الملك سعود.

إجراء المقابلات الشخصية.

إجراء اختبار اللياقة البدنية والاختبارات النظرية (القدرات، التحصيل العلمي).

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية.

ألا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن 5 سنوات.

لا يسمح بالانسحاب خلال فترة القبول والتسجيل.

لن يتم قبول المتقدم الذي تم تأكيد فصله من جامعة سعودية.

يتم استلام طلبات التسجيل عبر بوابة القبول الموحد عبر الروابط التالية الرابط الإلكتروني الموحد للطلاب “”. الرابط الالكتروني الموحد للطالبات “”.



رابط جامعة الملك سعود الرسمي

يمكن للمتقدمين الالتحاق بجامعة الملك سعود بالدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت “” حيث يتيح الموقع للطالب التعرف على آلية التسجيل ومتطلبات القبول والنسب المئوية ومعدلات القبول في التخصصات المختلفة، حيث يمكن التواصل من خلال أرقام ووسائل الاتصال التي توفرها الجامعة داخل الموقع.

كم عدد الساعات المسموح بها في الترم جامعة الملك سعود ، بالاجابة على ذلك السؤال حيث يسمح بحد أقصى 9 ساعات، مع إمكانية التسجيل 12 ساعة بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة ، تقدم الجامعة مجموعة من التخصصات والكليات التي تتناسب بشكل كبير مع احتياجات السوق السعودي .