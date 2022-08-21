كم عدد الساعات المسموح بها في الترم كلية التقنية ، قد اثار تسائلات العديد من الطلاب ممن يدهون داخل الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية ، وتعد الكلية التقنية هي الكلية التي تتبع للهيئة العامة للتدريب والتعليم المهني، وهنالك العديد من الضوابط و الشروط التي تضمها الكلية حيث تختص بآلية التسجيل والقبول ، والتي من خلالها يهدف إلى تخريج أفراد قادرين على الانغماس في سوق العمل السعودي ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية السعودية

الكلية التقنية السعودية هي مجموعة كليات موزعة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية. تم بناؤه عام 1400 هـ الموافق 1980 م من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تهدف كليات التقنية إلى إعداد الخريجين وتأهيلهم في الجانب الفني لتلبية احتياجات سوق العمل. سعودي.

عدد الساعات المسموح بها في الفصل الدراسي للكلية التقنية

عدد الساعات المسموح بها في الكلية التقنية للفترة المسائية 14 ساعة معتمدة، بينما يسمح بتسجيل الفترة الصباحية من 12 إلى 21 ساعة معتمدة، حيث أن عدد الساعات المعتمدة في الدراسة 87 ساعة يتم دراستها خلالها. عامين ونصف.

كيفية التقديم للكلية التقنية 1444

يتم التقديم على الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الخاصة بي “”.

انقر فوق علامة التبويب إنشاء حساب جديد.

إضافة جميع البيانات المطلوبة (نوع الهوية الوطنية، رقم الهوية الوطنية، سنة الميلاد بالهجري، رقم الهاتف المحمول، والتأكيد).

اقرأ الإعلان والتعهد ووافق عليه.

انقر فوق كلمة تسجيل.

انتقل إلى البريد الإلكتروني وافتح خطاب القبول لإعادة تعيين كلمة المرور.

توجه إلى الحساب مرة أخرى عبر الرابط.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول.

انقر على أيقونة المستخدم.

انقر فوق أيقونة ملف متقدم.

ة جميع المؤهلات العملية لمقدم الطلب.

انقر فوق أيقونة التحديث.

تحديد كود الشركة.

التسجيل في البرامج التي يتم تقديمها وفقًا للمؤهلات والتواريخ المتاحة.

عرض جميع بيانات اللغة الإنجليزية وبيانات المؤهلات.

أضف كل الرغبات حسب الأولوية.

انقر فوق موافق للإقرار والتعهد وة الطلب.

انقر فوق طلب الطباعة.

احتفظ بإخطار القبول لتقديمه مع المستندات.

شروط القبول بالكلية التقنية 1444

يجب الالتزام بعدد من الشروط عند تقديم طلب التسجيل بالكلية التقنية، وهي كالتالي

يشترط الحصول على الجنسية السعودية والإقامة في المملكة العربية السعودية.

التخرج من الثانوية العامة والحصول على معادلة الشهادة في أحد الفروع التالية المعهد الصناعي الثانوي. ثانوية الصم والبكم. المدرسة الثانوية للعلوم.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

ألا يكون قد تخرج من جامعة سعودية.

يجب عليك الاستمرار في البرنامج التدريبي.

التأكد من أن الطالب لم يسبق تقديمه للبرنامج.

أن لا يكون الطالب مفصولاً من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

لا يجوز للطالب التسجيل في أكثر من برنامج في نفس الوقت.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا، فيجب إرفاق وثيقة الموافقة على الدراسة من صاحب العمل.

رابط للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية مباشرة.

كم عدد الساعات المسموح بها في الترم كلية التقنية ، تعتبر الكلية التقنية من الكليات الرائد في المملكة السعودية وتختص في جانبين الجانب العلمي والجانب العملي ، وهي تتبع للهيئة العامة للتدريب والتعليمي المهني .