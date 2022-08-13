كم عدد الكرات الذهبية لرونالدو ، فقد اثار الهام العديد من الأشخاص من مشجعين اللاعب رونالدو ، حيث برز العديد من اللاعبين على المستويين المحلي والدولي وكان من أفضلهم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استطاع بمهارته تحطيم العديد من الأرقام القياسية المختلفة خلال مسيرته الكروية مما خلق رغبة كبيرة في الوصول من قبل اللاعبين الى ما وصل اليه ، كونه استطاع الفوز بالعديد من الألقاب ، تابعوا معنا .

من هو كريستيانو رونالدو ويكيبيديا

يعد كريستيانو رونالدو من أبرز لاعبي كرة القدم. قضى مسيرته الكروية الاحترافية من خلال العديد من الأندية العملاقة، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، التي تلعب في صفوف الدوري مرة أخرى في الوقت الحالي. كما لعب لكل من سبورتنج لشبونة ويوفنتوس، وسجل اللاعب خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأهداف، وتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب والألقاب الفردية والجماعية المختلفة خلال حياته، ويتميز رونالدو بكونه التاريخي هداف ريال مدريد.

سيرة كريستيانو رونالدو

بعد النجاح الكبير الذي حققه اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية، نرفق القائمة التالية التي تتضمن أهم المعلومات الواردة عنه على النحو التالي

الاسم الكامل كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو.

مكان الميلاد ولد في فونشال، ماديرا، البرتغال.

الجنسية برتغالي.

تاريخ الميلاد 5 فبراير 1985 م.

العمر يبلغ الآن 37 سنة.

الوزن 85 كجم.

الارتفاع 1.87 م (6 قدم 1 / في).

المهنة لاعب كرة قدم محترف.

المركز يلعب في مركز الهجوم.

النادي الحالي مانشستر يونايتد.

رقم القميص رقم القميص 7.

اسم الأب خوسيه دينيس أفيرو.

اسم الأم ماريا دولوريس دوس سانتوس

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الشريك جورجينا رودريغيز.

عدد الأطفال 4 أطفال “جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا”.

مسيرة الشباب من 1992 حتى 2002.

حياته المهنية منذ عام 2002 – حتى الآن.

المنتخب أول منتخب للبرتغال.

كم عدد الكرات الذهبية التي يمتلكها رونالدو

عدد كرات رونالدو الذهبية ما يقرب من 5 كرات ذهبية، حيث استطاع الحصول على أول كرة له في سن الثالثة والعشرين، ليحصل بعد ذلك على حوالي أربع كرات ذهبية أخرى، وتمكن اللاعب من تحقيق أهمها خلال السنوات التالية 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 لميلاده، وكان دائمًا المنافس الأول والأبد للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تمكن من الحصول على سبع كرات ذهبية خلال مسيرته، وهم أكثر اللاعبين الذين تمكنوا من ذلك للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ما مدى ثراء كريستيانو رونالدو

يتمتع اللاعب بمرتبات عالية مع الأندية المختلفة التي التحق بها سابقًا، مما نتج عنه جمع ثروة كبيرة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي، حيث كان راتب اللاعب أكثر من 31 مليون يورو سنويًا، وكان من أكثرها. الأندية البارزة التي مكنت اللاعب من خلالها الحصول على رواتب عالية لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ولا بد من الإشارة إلى أن اللاعب يعمل على عدد من الإعلانات والإعلانات المختلفة التي يحصل عليها بالملايين، ناهيك عن صفقات الرعاية. من خلالها يحصل على الملايين، ولديه العديد من الأعمال التجارية المربحة المختلفة.

حساب كريستيانو رونالدو على انستغرام

جدير بالذكر أن للاعب رونالدو أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، واستطاع أن يكون قاعدة جمهورية كبيرة خلال مسيرته ؛ بسبب مهاراته وأدائه العالي، يتم تقديم اللاعب في ملاعب كرة قدم مختلفة ؛ وأثار ذلك استحسان الجماهير بشكل كبير، حيث شارك اللاعب العديد من صوره على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يتابعه أكثر من 475 مليون متابع، ويمكن زيارة حسابه الرسمي “” بشكل مباشر.

كم عدد الكرات الذهبية لرونالدو ، حيث يعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين والذي عرفة بمهارته العالية في كرة القدم ، وحقق الكثير من الأهداف ، وهو لاعب في الجهة الشمالية في المقدمة ، مما حاز على العديد من الألقاب .