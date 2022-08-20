كم عدد الوان علم المثليين ، قد انتشر في الأعوام الماضية المثلية الجنسية وتزايد عدد الاشخاص الذين ينددون بإحتوائها ، ويعد تزايدهم في وقتنا الحاضر كبير بالنسبة لغيره من الاوقات الماضية ، ويدفع ذلك بنا الى التعرف على أن مثل هذه الظاهرة ، والتي أعلنت عن هدفها الصريح إنتشار الفاحشة وممارسة الجنس مع نفس طبيعة الشخص أي الذكور مع الكور والعكس مع الاناث ، وتعد هذه الظاهرة هي من أكثر الفواحش إجراميًا ، تابعوا معنا للتعرف على عدد الوان علم المثليين .

من هم المثليون جنسيا

المثليون جنسياً هم أشخاص ذوو ميول غير طبيعية ومنحرفة، حيث نجد الذكور بينهم ينجذب إلى الذكر والأنثى تنجذب إلى الأنثى ؛ مما يشكل تضارباً مع الطبيعة البشرية التي انحدر منها الإنسان، وصُنفت هذه الفئة على أنها الفئة الأبرز والأكثر شذوذاً وانحرافًا. تتعارض هذه الإجراءات تمامًا مع الطبيعة البشرية للتكوين أو الجينية أو البيئية أو الهرمونية، كما يدعي البعض.

كم لون علم مثلي الجنس

يتكون علم المثليين من ستة ألوان “أحمر – برتقالي – أصفر – أزرق – بنفسجي – أخضر”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العلم استخدم ابتداءً من عام 1970 م، ويعتبره المثليون والمتحولين جنسياً علامة فخر لهم، إذ يستخدمونه خلال المسيرات التي تخصهم، وتجدر الإشارة إلى أنهم يستخدمون هذا العلم. كدليل على تنوعهم، ظهر هذا العلم لأول مرة في شمال كاليفورنيا، ومن هناك انتشر في جميع أنحاء العالم.

لماذا اختار المثليون تلك الألوان

اختار المثليون والمتحولين جنسياً هذه الألوان كعلامة فخر لهم، وتعبيرًا عن دعمهم للسلام، حيث أن هذه الألوان في شكلها المطلق رمز للتسامح والسلام والتفاؤل، مما دفع هذه المجموعة المنحرفة إلى أخذ هذا العلم إلى عبروا عنهم بدعوى التسامح والسلام، كما أطلقوا على هذا العلم اسم “علم الكبرياء”.

معنى ألوان علم المثليين

يأخذ المثليون علمًا بستة ألوان كعلم فخرهم، وهذه الألوان هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق والبنفسجي والأخضر، وتتمثل معاني تلك الألوان بالتفصيل بالنسبة لهم في النقاط التالية

اللون الأحمر يدل على الحياة من وجهة نظرهم.

البرتقالي الراحة الجسدية والشفاء.

الأصفر ضوء الشمس الساطع.

الأخضر الطبيعة.

الأزرق الصفاء والهدوء.

البنفسجي الروح النقية والنقية.

ما هو الفرق بين ألوان قوس قزح وعلم مثلي الجنس

الفرق بين علم المثليين وقوس قزح ليس أكثر من عدد الألوان، حيث يتكون قوس قزح من سبعة ألوان، وهي “أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – أزرق – سماوي – بنفسجي” بينما يتكون علم المثليين من فقط ستة ألوان، ممثلة بـ أحمر – برتقالي – أصفر – أخضر – أزرق – بنفسجي “ويأخذ الأشخاص المثليون هذه الألوان للدلالة على أشياء كثيرة كما ذكرنا أعلاه.

الدول التي تدعم المثليين وتسمح لهم بالزواج هي كالتالي

سمحت الدولة منذ ذلك الحين

الهولندي 2001 بلجيكا 2003 إسبانيا 2005 كندا 2005 جنوب أفريقيا 2006 النرويج 2009 السويد 2009 البرتغال 2010 أيسلندا 2010 الأرجنتين 2010 المكسيك بداية عام 2010 الدنمارك 2012 أوروغواي 2013 نيوزيلاندا 2013 فرنسا 2013 البرازيل 2013 المملكة المتحدة 2014 لوكسمبورغ 2015 الولايات المتحدة 2015 كولومبيا 2016 فنلندا 2017 ألمانيا 2017 مالطا 2017 أستراليا 2017

الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية

إن حد المثلية الجنسية في الشريعة الإسلامية هو القتل، وقد اتفق عليه جميع الأئمة والفقهاء، حيث نعتبر الجريمة والفساد من أبشع الفواحش على الإطلاق. .

كم عدد الوان علم المثليين ، ومن المعروف أن المثليين هم الفئات التي تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات والتي تعرف بميول الذكور الى بعضهم وكذلك الاناث ، ويرجع ذلك الامر الى الانفتاح الحاصر في وقتنا هذا والذي سهل منقيامهم بتلك الافعال ، ويبلع عد الوان العلم 6 ألوان كما اوضحناه في الاعلى .