كم عدد الولادات القيصرية المسموح بها لقد بدأت شهور الحمل الطويلة على الاكتمال، واقتربت لحظة استقبال الفرد الجديد في العائلة، في تلك اللحظة قد تبداين في التفكير في وسية الولادة التي ستمرين بها، لكن في حين أن العملية الغير طبيعية قد لا تكون جزءًا من عملة الولادة الخاصة بمجموعة كبيرة من الحوامل.

كم عدد الولادات القيصرية المسموح بها

عند البحث عن عدد العمليات القيصرية المسموح بها، لا يمكننا طبياً وضع إجابة نهائية على هذا السؤال، لكن العديد من الأطباء المتخصصين في الولايات المتحدة الأمريكية تمكنوا من التوصل إلى شيء مهم.

هو أن جميع النساء اللواتي يتمتعن بصحة جيدة ولم يعانين من أي مضاعفات ناتجة عن الولادة القيصرية الأولى لهن يمكن أن يخضعن لأكثر من عملية قيصرية أخرى، ويتراوح عددهن من 3 إلى 4 عمليات دون قلق أو أي مضاعفات.

ولكن إذا تعرضت الأم لأية مضاعفات أثناء الولادة القيصرية الأولى، فإن هذا الأمر قد يشكل خطراً كبيراً عليها خلال العملية القيصرية الرابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل امرأة تختلف عن غيرها من حيث عدة عوامل مثل الحالة الصحية والقدرة على التحمل والتاريخ الصحي للمرأة الحامل. لذلك، يجب على الأطباء الانتباه إلى هذه العوامل قبل الإجابة على سؤال حول عدد العمليات القيصرية المسموح بها.

نصح العديد من الأطباء بالانتظار لمدة 6 أشهر بعد العملية القيصرية قبل التفكير في الحمل مرة أخرى لمنع حدوث أي مضاعفات أثناء العملية القيصرية. يفضل بعض المتخصصين أيضًا الانتظار لفترة زمنية تتراوح من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا.

الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية

كان هناك اعتقاد سائد منذ العصور القديمة بأن المرأة التي تلد بعملية قيصرية لا يمكن أن تلد بعد ذلك ولادة طبيعية، كما لو أن الولادة القيصرية هي الولادة الآمنة الوحيدة لها في المستقبل.

لكن الأمر ليس كذلك الآن، حيث يمكن للعديد من النساء اللواتي خضعن لعملية قيصرية أن يلدن بشكل طبيعي دون أي مشاكل أو مضاعفات.

لذلك، توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بتشجيع النساء على الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية طالما لا يوجد سبب طبي لمنعها.

أسباب الولادة القيصرية

هناك عدة أسباب لجوء المرأة إلى الولادة القيصرية، ومن هذه الأسباب ما يلي

وقد لجأت الأم إلى عدة عمليات قيصرية من قبل.

العمل المستمر لفترة طويلة بدون فائدة.

حصلت الأم على طلاق اصطناعي وبقيت لعدة ساعات دون نتيجة.

تورم في الجسم.

إصابة المرأة الحامل بمقدمات الارتعاج.

انفصال المشيمة أو انفصالها.

تغير وضع الجنين داخل الرحم ولم ينزل رأسه.

إذا كنت حاملاً بأكثر من طفل.

إصابة المرأة الحامل بسكري الحمل.

يخرج الحبل السري قبل الجنين أو يلتف حول عنق الجنين.

في حالة نقص الأكسجين للجنين.

إذا كان الجنين يعاني من عيوب خلقية أو تشوهات.

وجود مشاكل في دقات قلب الجنين.

ارتفاع ضغط الدم مع وجود الزلال في البول.

حجم الجنين أكبر من حجم الحوض.

إصابة المرأة الحامل بمرض يمكن أن ينتقل إلى الجنين أثناء الولادة الطبيعية، مثل الهربس.

مخاطر العمليات القيصرية المتكررة

قبل التفكير في طبيعة الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية أو عملية قيصرية، يجب استشارة طبيب مختص لتحديد أفضل طريقة للولادة.

إذا كانت الأم قد خضعت لعملية قيصرية من قبل، فيجب أن تأخذ في الاعتبار عدة أمور مثل العمر، والوزن، والتاريخ الطبي، ومعدل الخصوبة، والأسباب التي أدت إلى ولادة قيصرية سابقة، والمدة الزمنية بين كل طفل وآخر، ورغبة الأم. لنوع الولادة.

في ما يلي يمكن توضيح المخاطر الناتجة عن إجراء عملية قيصرية أكثر من مرة، وذلك على النحو التالي

حدوث التصاقات أو ندبات حول الرحم وجميع الأعضاء المحيطة مما يؤدي إلى صعوبة إجراء العملية القيصرية الرابعة.

في حالة الالتصاقات الكثيفة داخل الرحم، سيتطلب ذلك فترة طويلة من الوقت أثناء العملية القيصرية.

زيادة احتمالية تعرض الأم للجروح في الأمعاء والمثانة الناتجة عن العمليات القيصرية المتكررة، مما يجعل هذه الالتصاقات تدفع الرحم وبالتالي تضغط على المثانة، بالإضافة إلى التسبب في انسداد الأمعاء الدقيقة أيضًا.

احتمالية ظهور الانتباذ البطاني الرحمي في جرح العملية القيصرية.

تمزق أو تمزق الرحم.

تزيد الولادات القيصرية المتكررة من خطر الإصابة بجلطات دموية في الساقين، وإذا لم يتم تناول العلاج المناسب بسرعة، فقد تنتقل هذه الجلطات إلى القلب والرئتين.

إصابة فتق

قد تتعرض الأم للنزيف بسبب العمليات القيصرية المتكررة، وقد تحتاج أيضًا إلى نقل الدم لتعويض الدم الذي فقدته، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى استئصال الرحم للسيطرة على هذا النزيف.

انفصال عضلات البطن.

تزيد الولادة القيصرية المتكررة أيضًا من خطر تعرض الأم لمشاكل في المشيمة، مثل المشيمة الملتصقة والمشيمة المنزاحة.

ألم أو تنميل مستمر في منطقة جرح العملية القيصرية.

الالتهابات والالتهابات.

من ابرز المسائل التي دائما تتساءل عنها النساء الحوامل، خاصة بعد الانتشار الكبير لذلك النوع من العمليات، التي تعتقد المراة أنها سوف تبعد الاوجاع المخاض المتعبة وكذلك الابتعاد عن تعرض طفلها للمخاطر خلال الانجاب المهبلي.