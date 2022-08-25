كم عدد بطولات الزمالك طوال تاريخه؟ ،يعتبر نادي الزمالك المصري من أكثر الأندية تتويجا بلقب الكرة المصرية وأكثرها شهرة، فاز بالعديد من البطولات في الدوري وفي كأس مصر و في كأس السوبر الافريقي، فاز ايضًا نادي الزمالك بثلاثة عشر لقبا في الدوري المصري وكان دائما ندًا للنادي الاهلي المصري، حيث كانت المتعة في مشاهدة مباريات الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، وبرز دور نادي الزمالك في احدث طاقم فني، في أثناء تواجد النجم شيكابالا الذي قدم للنادي انجازًا كبيرا وكان نادي الزمالك النادي العريق الذي يحمل اسما كبيرا وله شهرة واسعة في كافة انحاء العالم.

افضل فريق في العالم

في شهر فبراير من عام 2003 توج نادي الزمالك بأنه أفضل فريق في العالم حيث كان يقدم بطولات كبيرة، فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في القرن العشرين، حيث كان أكثر النوادي الافريقية فوزا بهذه البطولة برصيد خمس بطولات، نادي الزمالك يضم الألعاب الرياضية المتنوعة ويتوزع العاب الرياضية ومنها كرة القدم وكرة السلة ونادي الزمالك فى كرة اليد ونادي الزمالك للسباحة وغيرها من الرياضات التي يضمها نادي الزمالك.

بطولات نادي الزمالك

البطولات التي فاز بها نادي الزمالك وقد بلغت بطولات النادي 77 لقبا بين كأس السوبر وكأس امم افريقيا وكاس الدوري المحلي وكأس الأندية، كان نادي الزمالك غريمًا كبيرا لنادي الاهلي المصري، وهذا ما جعل نادي الزمالك من أكبر الأندية في قارة افريقيا.

كم عدد بطولات الزمالك طوال تاريخه؟

نادي الزمالك فاز بالعديد من البطولات المحلية والدولية ومن أكثر البطولات التي توج بها بطولة كأس مصر بثمانية ألقاب و 20 مرة فاز بالدوري المصري الممتاز ثلاثة عشر مرة، و فاز بكأس السوبر المصري أربع مرات، وفاز بلقب دوري القاهرة 13 مرة، و فاز بكأس السلطان حسين مرتين، وبدوري اكتوبر مرة واحدة، و بدوري أبطال أفريقيا خمس مرات وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة و بكأس السوبر الافريقي اربع مرات و كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة والكأس الأفروآسيوية مرتين وكأس السوبر المصري السعودي مرتين، حيث بلغت كل بطولات 77 بطولة.

بهذا نكون قد أجملنا عدد بطولات نادي الزمالك المصري والذي يعتبر من أفضل الأندية الأفريقية والمحلية الذي قدم متعة كبيرة وبجمهور كبير جدًا.