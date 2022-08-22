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كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات

كتب ALAAفي آخر تحديث
كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات
كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات

كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات، يعتبر نادي الزمالك من احد الاندية في جمهورية مصر العربية، وهو من اكبر الاندية في الوطن العربي وبالتحديد في قارة افريقيا، فحقق نادي الزمالك العديد من البطولات لذلك هو من اكثر الاندية فوزا بالبطولات، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنواتن تابعونا.

كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات

يعتبر الزمالك من اول الفرق الرياضية في جمهورية مصر العربية، فهو فاز بالنسخة الأولى التي أقيمت في عام 1922 على الاتحاد السكندري في النهائي، بعد ذلك غاب الفارس الأبيض عن منصات التتويج لمسابقة الكأس لعشر سنوات، حيث فاز بلقبه الثاني في 1932 على حساب الأهلي الذي واجهه في النهائي، لذلك يبلغ عدد بطولات الزمالك في كأس مصر 28 بطولة، آخرهم عامي 2018 و2019 و2022 وكانوا على حساب سموحة وبيراميدز والأهلي على التوالي.

كم مرة خسر الزمالك نهائي كأس مصر

كانت خسارة الزمالك الأولى لنهائي كأس مصر في عام 1928، على يد النادي الأهلي الغريم التقليدي للفارس الأبيض منذ نشأة الفريقين، بعد ذلك خسر نادي الزمالك 12 نسخة من نهائي الكأس، آخرها منذ أكثر من عقد، عندما خسر أبناء القلعة البيضاء من نادي إنبي 2-1 في نهائي 2011.

كم مرة فاز الزمالك بكأس مصر على حساب الأهلي

فاز الزمالك بكأس مصر على حساب الأهلي بعد الانتصار عليه في النهائي 9 مراتٍ أعوام 1932 و1935 و1938 و1944 و1952 و1959 و2015 و2016 و2022، و شهد نهائي كأس مصر 1944 الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الزمالك والأهلي بجميع البطولات، حيث أمطر الفارس الأبيض شباك القلعة الحمراء بستة أهدافٍ دون رد، ولا يقترب من هذه النتيجة إلا لقاء القمة الشهير الذي انتهى 6-1 لصالح الأحمر في الدوري المصري 2002.

ما ترتيب الزمالك في قائمة الفرق الفائزة بكأس مصر؟

يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بكأس مصر خلف الأهلي، حيث حصل الفارس الأبيض على 28 بطولة، مقابل 37 للمارد الأحمر.

الفريق البطل الوصيف
الأهلي 37 16
الزمالك 28 13
الاتحاد السكندري 6 8
الترسانة 6 3
المقاولون العرب 3 3
الإسماعيلي 2 4
الأولميبي 2 2
إنبي 2 2
حرس الحدود 2
المصري 1 9
الترام 1 1
القناة 1 1