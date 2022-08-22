كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات، يعتبر نادي الزمالك من احد الاندية في جمهورية مصر العربية، وهو من اكبر الاندية في الوطن العربي وبالتحديد في قارة افريقيا، فحقق نادي الزمالك العديد من البطولات لذلك هو من اكثر الاندية فوزا بالبطولات، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنواتن تابعونا.

كم عدد بطولات نادي الزملك اخر 10سنوات

يعتبر الزمالك من اول الفرق الرياضية في جمهورية مصر العربية، فهو فاز بالنسخة الأولى التي أقيمت في عام 1922 على الاتحاد السكندري في النهائي، بعد ذلك غاب الفارس الأبيض عن منصات التتويج لمسابقة الكأس لعشر سنوات، حيث فاز بلقبه الثاني في 1932 على حساب الأهلي الذي واجهه في النهائي، لذلك يبلغ عدد بطولات الزمالك في كأس مصر 28 بطولة، آخرهم عامي 2018 و2019 و2022 وكانوا على حساب سموحة وبيراميدز والأهلي على التوالي.