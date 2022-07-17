كم عدد حلقات مسلسل الثمانيه

الثمانية مسلسل مصري من بطولة الممثل الشهير آسر ياسين، احتل المسلسل المركز السابع من أصل 10 ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد، فما هي قصة المسلسل؟ وكم هي عدد حلقاته؟ ومن هو طاقم العمل؟ سوف نعرض لكم كافة التفاصيل بهذه المقالة.

ثمانية مسلسلات ويكيبيديا

أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل الثمانية ما يلي

اسم المصنف بالعربية الثمانية.

الاسم الانكليزي ثمانية.

تصنيف المسلسل دراما.

البطل عصر ياسين.

بقلم تركي آل الشيخ.

إخراج أحمد مدحت.

الدولة جمهورية مصر العربية.

المنتج عبد الله أبو الفتوح.

لغة العمل العربية.

اللهجة اللهجة المصرية.

قصة المسلسل الثامن

تدور قصة مسلسل “ثمانية” حول قرار إحدى العصابات بقتل أحد أفرادها بعد أن خالف قوانينها، لكن تلك الخطة فشلت، ويقرر الناجي الانتقام من خلال خطة جادة للتنفيذ، يذكر أن المسلسل الثماني هو دراما مصرية من تأليف تركي آل الشيخ، ومن إخراج أحمد مدحت، كما يقوم ببطولته الفنان المصري آسر ياسين، والفنانة غادة عادل، والفنان المصري الكبير خالد الصاوي، ومحمود البزاوي.

كم عدد حلقات المسلسل الثماني

مسلسل الثمانية هو مسلسل مصري يتكون من 8 حلقات، وحتى الآن تم عرض حلقتين فقط من المسلسل، والجدير بالذكر أنه يتم عرضه على كل من منصة شاهد الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة قنوات MBC الفضائية، وتم بث المسلسل في التاسع من شهر يونيو 2022 م.

طاقم مسلسل “ثمانية”

يتكون طاقم العمل في سلسلة Eight من النقاط التالية

آسر ياسين بدور المقدم أدهم البارودي.

غادة عادل بدور شاليمار الغريب.

خالد الصاوي بدور ناصر المنشاوي.

ريم مصطفى المي.

جامايكا بدور محمود جامايكا.

محمود البزاوي بدور اللواء محسن فاروق.

منذر ريحانة.

محمد علاء دور المقدم مازن عبد الله.

عمرو مهدي.

ياسر علي ماهر بدور شاكر علوان.

نورا شيشة.

جهاد سعد بدور لويس كامل.

حنان سليمان بدور أم أدهم البارودي.

رندة مصطفى ممرضة.

لارا الكسندر.

مصطفى البنا بدور إدريس.

احمد مدحت المخرج.

رضا عبد الرازق مساعد المخرج.

تركي آل الشيخ مؤلف.

عبد الله أبو الفتوح، منتج.

ثمانية سلسلة برومو

يمكنكم مشاهدة البرومو الرسمي لمسلسل ثمانية من خلال الفيديو التالي

الى هنا ونكون قد ختمنا هذا المقال والذي عرضنا من خلاله قصة مسلسل الثمانيه وعدد حلقاته وكل ما يخصه بالتفصيل ترقبوا كل جديد عبر موقع عرب اليوم.