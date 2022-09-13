كم عدد حلقات مسلسل ستيليتو ويكيبيديا

كم عدد حلقات مسلسل Stiletto، وهي من المسلسلات التي استطاعت منذ الحلقة الأولى لها أن تحقق صدى إعلاميًا كبيرًا دون المسلسلات العربية الاخرى حيث اثار مسلسل ستليتو جدل واعجاب العرب والمشاهدين، خاصة أنها جمعت نجوم الدراما السورية مثل الممثلة كاريس بشار والممثلة ديما قندل والممثل سامر المصري والعديد من الممثلين الآخرين، كما يعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية التي تحمل طابع التشويق والإثارة، ومن خلالها سنتعرف على عدد حلقات مسلسل Stiletto.

سلسلة مسلسل stilto ويكيبيديا

ومسلسل ستيلتو هو أحد المسلسلات السورية التي عرضت مؤخرا واستطاعت استقبال ردود فعل جميلة على هذا العمل المتميز والذي يختلف كثيرا عما هو معتاد في الدراما السورية. كما أنه يجمع تلة من كبار الفنانين في الدراما السورية. سلسلة خنجر

الاسم التجاري خنجر.

نوع العمل الدراما الاجتماعية والرومانسية.

مكان التصوير تركيا.

البيئة التصويرية المجتمع السوري.

اسم المؤلف لبنى مشالح ومي حايك.

اسم المخرج نقولا صباغ.

الشركة المنتجة MBC Studios.

الحلقات غير معروف.

مدة كل حلقة 40 دقيقة بدون شارة.

العرض الأول 4 سبتمبر 2022 م.

لغة العمل العربية واللهجة السورية.

الممثلون كاريس بشار، ديما قندلت، قيس شيخ نجيب.

كم عدد حلقات مسلسل stilto

عدد حلقات مسلسل Stiletto غير معروف حتى الآن، لأن المسلسل مازال يُعرض وهو في الحلقة الأولى، والمسؤولون عن العمل لم يتحدثوا قط عن عدد حلقات المسلسل، وهم لم توضح ما إذا كانت ستكون طويلة أم قصيرة، ولكن من المتوقع أن تكون السلسلة طويلة. إلى حد ما خاصة أنه مقتبس عن المسلسل التركي الشهير Petty Crimes. هناك الكثير من العقد التي سيتم حلها خلال حلقات المسلسل، لذلك من الصعب معرفة عدد حلقات المسلسل.

ما هي قصة مسلسل Stilto

تدور قصة المسلسل السوري ستيلتو حول قضية قتل مجهولة. تركز أحداث المسلسل على جثة سقطت من طابق مرتفع للغاية خلال حفلة كبيرة في أحداث غامضة للغاية، مما يجعل الشرطة تفتح تحقيقات وتحاول الوصول إلى المجرم، بصفته الضابط المسؤول عن القضية رامي. من خلال محاولته العثور على القاتل، لكنه يكشف ماضيًا مليئًا بالكراهية والكراهية والخيانة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق، كما يتضمن أيضًا قصة حب لم يتم التعرف عليها بعد، ومن الجدير بالذكر أن المسلسل مقتبس من سلسلة جرائم بسيطة عرضت في تركيا عام 2017 وهي من نوع أحداث العمل السوري.

متى موعد عرض مسلسل Stilto

مسلسل Stiletto الذي عُرضت أولى حلقاته في اليوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وحتى الآن تم عرض حلقتين فقط من المسلسل، واستطاع هذا العمل أن يكون أحد الأعمال المتميزة التي استطاعت أن تتصدر الترند العربي ويكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإخبارية خاصة أن مثل هذه الأعمال جديدة نوعا ما عما سبق عرضه في الدراما السورية.

طاقم مسلسل Stiletto

مسلسل Stilto يجمع مجموعة من النجوم الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة في كل من سوريا ولبنان، وقد عُرف هؤلاء النجوم بقوة أدائهم ونجاح أعمالهم، وطاقم مسلسل Stilto على النحو التالي

الممثلة السورية كاريس بشار.

الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

الممثل سامر المصري.

الممثلة السورية ديما قندلت.

الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات.

الممثلة اللبنانية ريتا حرب.

الفنانة السورية نور علي.

الفنانة اللبنانية بديع أبو شقرة.

الممثل اللبناني كارلوس عازار.

رابط لمشاهدة مسلسل Stiletto

يتم عرض مسلسل Tsilto على جميع قنوات MBC، حيث MBC4 هي القناة التي تبث المسلسل، ومجموعة MBC هي التي تولت إنتاج هذا العمل الضخم، ومثلما يتم عرض مسلسل Tsilto على منصة شاهد نت. لكونها تابعة لقنوات ام بي سي ولمشاهدة مسلسل تسيلتو مباشرة برجاء زيارة الرابط التالي “”.

في ختام مقالنا تعرفنا على مسلسل Stilto وكم عدد حلقات مسلسل Stilto وتحدثنا عن قصة المسلسل وتعرفنا على ابطاله وايضا ارفقنا رابط مشاهد مسلسل ستيلتو.