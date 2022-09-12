كم عدد حلقات مسلسل مرزوقة ريم العبدالله ، طرحت منصات التواصل الاجتماعي اسم الفنانة التي ظهرت مرة أخرى وتردد اسمها بشكل كبير على صفحات الإعلام ، الفنانة ريم العبدالله ، التي أعلنت عن مسلسل جديد لها ، نجح في تجاوز الترندات داخل المجتمع العربي في الساعات الأخيرة ، وكان حديث الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقاته الأولى ، والمسلسل نجح في الحصول على تقييمات جيدة ، خاصة أنه يضم مجموعة من نجوم الدراما الخليجية ، تابعوا معنا .

سلسلة مرزوقة ويكيبيديا

مسلسل مرزوقة من المسلسلات التي عرضت مؤخرا على قنوات ام بي سي، لذلك نقدم معلومات عنها من خلال النقاط التالية

اسم العمل سلسلة مرزوقة الجزء الأول.

نوع العمل دراما، كوميديا.

مكان التصوير السعودية.

بيئة التصوير المملكة العربية السعودية.

اسم المؤلف علاء حمزة.

اسم المنتج حسن عسيري.

اسم المخرج عمر الديني.

مهندس صوت منذر حجازي.

– مدة كل حلقة 37 دقيقة.

الشركة المنتجة MBC Studios Group.

العرض الأول 11 سبتمبر 2022 م.

اللغة العمل باللغة العربية بلهجة القصيم السعودية.

قصة مسلسل مرزوقة

وتدور أحداث مسلسل مرزوقة في إطار كوميدي ودرامي حول بطلة مسلسل “مرزوقة” التي تؤدي دور ريم العبد الله. تدور عقدة المسلسل عندما تنفصل البطلة عن زوجها، ثم تستخدم سلاح جمالها اللافت للنظر لخداع الرجال، وسرقة أموالهم في محاولة لتصبح أغنى امرأة في المدينة.

كم عدد حلقات مسلسل مرزوقة

عدد حلقات مسلسل مرزوقة عشرين حلقة، ويعتبر هذا العمل من المسلسلات الدرامية القصيرة إلى المتوسطة، وتظهر الحلقات تدرجًا في الأحداث بين تحديد اتجاه الشخصيات أولاً ثم مسار الأحداث للوصول. حل للعقدة. الحلقات الثلاث الأولى منه وعدد المشاهدات يبشر بنجاح هذا العمل في موسمه.

موعد عرض مسلسل مرزوقة

يُعرض مسلسل مرزوقة على قناة MBC1 في تمام الساعة السادسة مساءً من الأحد حتى الخميس، وتتكرر الحلقات على منصة “شاهد نت” الإلكترونية بعد عرض الحلقة على التلفزيون، ويمكن مشاهدة الحلقات بشكل منفصل قبل العرض بواسطة الاشتراك في باقة Shahid VIP التي توفر قنوات MBC.

طاقم سلسلة مرزوقة

مجموعة من ألمع ممثلي المملكة العربية السعودية وخاصة الشباب يشاركون في مسلسل مرزوقة. فيما يلي طاقم مسلسل مرزوقة

البطلة ريم العبد الله.

النجم محمد الطوان.

الممثل محمد القس.

النجمة فوز العبدالله.

الفنانة نجود احمد.

الممثل بدر محسن.

الفنان وائل الخواجي.

الفنانة روان العلي.

الممثل عوض السهم.

الممثلة ندى الشهري.

الفنان شبيب الخليفة.

الممثل عبدالله الحمادي.

الممثل محمد السلطان.

الممثل عبدالله المالكي.

الفنان محمد الرفيدي.

الفنان فهد البطل.

الفنان محمد السعيد.

الممثل وائل غازي.

الممثلة فاطمة شريف.

الفنانة نور حسين.

الفنانة رجاء الهادي.

الممثل جبران الجبران.

المرحوم شما محمد.

الفنانة سماح الزيدان.

رابط مشاهدة حلقات مسلسل مرزوقة

بدأ عرض الحلقات الثلاث الأولى على منصة شاهد الإلكترونية، والتي تتيح مشاهدة إعادة المسلسل بدقة وجودة بعد أربع وعشرين ساعة من عرضها المباشر على التلفزيون. .

كم عدد حلقات مسلسل مرزوقة ريم العبدالله ، يعتبر مسلسل الجديد للفنانة ريم العبد الله من الاعمال الفنية التي حظيت بإهتمام كبير داخل الوسط الفني ، وما دفع باعجاب الكثير احتوائه على الإثارة والتشويق والكوميديا ، ويعتبر من الأعمال التي تتميز بالقصص الحديثة .