كم عدد سكان تونس 2022، تقع مدينة تونس في قارة افريقيا، وعلى خدود مدن الجزائر وليبيا والبحر الأبيض المتوسط، وتنتمي مدينة تونس الى دول المغرب العربي، وأيضا تعتبر الدولة الأصغر من بين دول الجزائر والمغرب وتونس، حيث انه تم اكتشافها في العصر الحجري، قبل ما يقارب اثنان مليون عام، وتشير الى المستوطنات البشرية المبكرة في المنطقة على طول الساحل الشمالي حيث استقر الفينيقيون منذ 1100 قبل الميلاد، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن كم عدد سكان تونس 2022، تابعونا.

كم عدد سكان تونس 2022

يبلغ عدد سكان تونس 2022 نحو 12.13 مليون نسمة، ويعتب أصول السكان فيها من أصول عربية وأمازيغية، جميعهم يتحدثون اللغة العربية واللغة الفرنسية، ولكن أغلب السكان فيها يعتنقون الديانة الإسلامية، وجميعهم مسلمون وعملتهم الدينار التونسي، تتألف تونس من منطقة ساحلية وجبال وسهوب جبلية واسعة ومنطقة مستنقعات بها بحيرات مالحة ضحلة ومنطقة من الصحراء. تحتوي تونس على أكبر احتياطيات الفوسفات والغاز الطبيعي في إفريقيا، فضلاً عن احتياطيات كبيرة من النفط. الأنشطة الاقتصادية الرئيسية هي الخدمات والزراعة والصناعات الخفيفة وإنتاج وتصدير البترول والفوسفات.

موقع تونس الجغرافي

تقع دولة تونس ما بين الجزائر وليبيا والبحر الأبيض المتوسط، وتعتبر هي أصر هذه الدول، وتقع تونس في منطقة المغرب العربي بشمال إفريقيا، و تحدها الجزائر من الغرب والجنوب الغربي وليبيا من الجنوب الشرقي والبحر الأبيض المتوسط ​​من الشمال والشرق، واشتق اسم تونس مشتق من عاصمتها تونس، التي تقع على الساحل الشمالي الشرقي.

معلومات عن مدينة تونس

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