كم عدد طوابق برج خليفة، تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من الدول الخليجية التي تتميز بالتطور العمراني الكبير على مستوى العالمي وهي من الدول التي تعتبر من اشهر الدول التي تمتلك الكثير من الأماكن التي يحب الزوار زيارتها ومن هذه الأماكن برج خليفة الذي يعتب من أطول الأبراج في العالم حسب المصادر المطلعة وحسب موسوعة جبينيس للأرقام القياسية وسوف نناقش في هذا المقال كل المعلومات التي تتعلق بالبرج خليفة.

معلومات عن برج خليفة

بدأ بناء برج دبي في عام 2004 واستمر بناؤه لمدة خمس سنوات، ولكن تم الاعتراف به باعتباره أطول برج في العالم في عام 2007، وعند افتتاحه في عام 2010 تم استبدال اسمه ببرج خليفة.

خلال فترة تشييد البرج، لم يتم الكشف عن عدد طوابق برج خليفة وارتفاعه الفعلي لمنع تجاوزه من قبل المنافسين، حتى أعلن صاحب البرج ارتفاعه المذكور سابقاً.

في نهاية هيكل البرج توجد إبرة يقدر طولها بحوالي 1.7 مترًا، وبذلك يصل الطول الفعلي للبرج إلى 829.8 مترًا.

أطلق اسم خليفة على البرج بالإشارة إلى اسم حاكم إمارة أبو ظبي وحاكم الإمارات، بعد أن ساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دبي وحالت دون استكمال بناء البرج. .

يبعد البرج حوالي 3.4 كم عن البحر، ولذلك تم عمل برك صناعية لتزويد المنطقة المحيطة بالبرج بمناظر طبيعية أكثر جمالا.

فاز برج خليفة بلقب أطول ناطحة سحاب في العالم، وسيحتفظ باللقب لفترة أخرى حتى الانتهاء من بناء برج جدة، لكن البرج سيبقى علامة على الفخامة والفخر لدولة الإمارات.

تصميم برج خليفة

تم تبني مشروع بناء برج خليفة من قبل المهندس المعماري أدريان سميث والشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، والتي نجحت في إبراز وبناء البرج بمظهر Y المقلوب.

شكل البرج مستوحى من نبات الزنبق الموجود في الصحراء، وبما أن المساحة الكبيرة تشغل المزيد من الطوابق الأرضية، فقد تم استخدامه للسكن والفندق.

فكلما زاد الارتفاع، كانت المساحة أصغر، ويأخذ البرج الشكل الدائري من الأعلى، فتشغل المكاتب الطوابق العليا لأن الاهتمام يتركز على العمل وليس رؤية واستكشاف المناطق المحيطة.

كم عدد الطوابق في برج خليفة سؤال تم طرحه عند تصميم البرج لكي يتم تشييده بشكل واقعي ويصبح أكبر عدد من الطوابق في العالم.

تم تصميم البرج على أساس الاعتماد الذاتي على الحماية من حركة الهواء، والتصميم الخارجي له بمثابة عاكس وواقي من الشمس.

كم طابق في برج خليفة

برج خليفة هو تحفة معمارية، تم بناؤه ليكون أطول مبنى في العالم، محطمًا الأرقام القياسية لكونه أكثر برج متعدد الطوابق في العالم.

يقع برج خليفة في وسط مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد البرج من المناطق السياحية التي يزورها السياح في دبي.

يتجاوز إجمالي عدد طوابق برج خليفة 200 طابق، ولكن ليست جميعها صالحة للسكن. يتوقف استخدام الإنسان في الطابق 163، وهناك طابقان تحت الأرض كمواقف للسيارات.

برج خليفة هو مبنى يبلغ طوله 828 مترًا مقسمًا لمعرفة عدد طوابق برج خليفة الذي يبعد 200 متر عن ثاني أطول برج في العالم وهو برج شنغهاي.

يوجد حوالي 46 طابقًا غير مشغولة بالسكان وهي مجرد شكل من أشكال اكتمال البرج، بينما الأدوار المتبقية مقسمة إلى شقق ومطاعم وشركات وغيرها.

الطابق 154 هو الأكثر ازدحامًا والأكثر كثافة، حيث يبلغ ارتفاعه 584 مترًا. خلف هذا الطابق وحتى الطابق 163 توجد أرضيات ميكانيكية.

على ارتفاع 555 مترًا من الأرض، يقع أعلى سطح مراقبة في العالم في الطابق 148 من البرج.

تقسيم برج خليفة

1- فندق أرماني دبي

تم افتتاح فندق أرماني دبي عام 2010، ويضم حوالي 144 شقة من بينها 160 غرفة، وهناك شقق من غرفة وغرفتين.

تم تخصيص الطوابق الأولى من البرج لفندق أرماني بسعة 39 طابقًا، مع شقق خاصة في الفندق بتصميم راقٍ من الطابق التاسع إلى السادس عشر.

2- الوحدات السكنية

تبدأ المنشآت السكنية من الدور 39 إلى الطابق 108 بمتوسط ​​900 وحدة سكنية تتميز بذوق رفيع وأثاث راقي.

تشمل هذه الوحدات السكنية شقق واستوديوهات ومطاعم، وقد تتكون مساحة الشقق من غرفة وحمام يصل إلى أربع غرف وحمام.

توجد مرافق لوبى سكاي في الطابقين 43 و 76 والتي تحتوي على غرف للاستجمام مثل الجاكوزي والصالات الرياضية وحمامات السباحة.

3- المكاتب والشركات

يحتوي برج خليفة على 49 طابقًا علويًا مخصصًا للمكاتب والشركات، والتي تنقسم إلى 37 طابقًا للشركات و 12 طابقًا للمكاتب.

4- قمة البرج

يستكشف زوار برج خليفة مدينة دبي والمناطق المحيطة بها عند الصعود إلى قمتها، وهي الطوابق 124 و 125 و 148، والتي تُستخدم للاستمتاع بمراقبة المدينة على ارتفاع.

يوجد رقم قياسي جديد في الطابق 124 حيث يحتوي هذا الطابق على أكثر شرفة مفتوحة من حيث الارتفاع، والتي تم إنشاؤها لإطلالات الزوار.

5- مطعم أتموسفير

بعد منتصف البرج تقريبًا، على ارتفاع 422 مترًا، يقع مطعم أتموسفير في الطابق 122 من البرج.

6- مواقف سيارات أرضية

يوجد طابقان أسفل مستوى الردهة لمواقف السيارات، حيث تم تجهيز 3000 مكان لوقوف السيارات.

في مقالنا هذا سوف الذي تناولنا الكثير من المعلومات التي تخص برج خليفة من حيث الطول والطوابق ومميزاته وبرج خليفة من المعالم المشهورة في مدينة دبي بل من ابرز المعالم الموجودة في الامارات العربية المتحدة عنوان مقالنا اليوم كان كم عدد طوابق برج خليفة نسال الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد والسلام عليكم ورحمة الله.