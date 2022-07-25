كم عدد مباريات الدورى المصرى 2022 ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين بالدوري المصري في مجال كرة القدم ، حول التعرف على عدد مباريات الدورى المصرى 2022 التي حصل عليها أثناء مسيرته الكروية خلال ومنذ تأسيسه المصري والمنتخب الجمهورية العربية المصرية قد يحتوي الدوري المصري على العديد من المباريات والتي تشمل الفرق المصرية ، سنتعرف على ذلك عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

الدوري المصري الممتاز

يُعرف الدوري المصري الممتاز بأنه أعلى مسابقة كرة قدم محلية في جمهورية مصر العربية، وينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتنافس عليها 18 ناديًا مصريًا، حيث يتم تطبيق نظام الصعود والهبوط مع دوري الدرجة الثانية المصري، و غالبًا ما يقام الدوري من أغسطس إلى مايو، على عكس معظم الدوريات الأخرى، تُلعب جميع المباريات على مدار الأسبوع، وتأسس الدوري المصري الممتاز عام 1948، لتوحيد الدوريات المحلية التي كانت موجودة سابقًا، وتنافس 70 ناديًا في الدوري منذ ذلك الحين نشأته، وفاز الأهلي باللقب 42 مرة، أكثر من أي ناد آخر، وحقق أقرب منافسيه “الزمالك”، وفاز بالدوري 13 مرة، وخمسة أندية أخرى فقط فازت بالدوري.

عدد مباريات الدوري المصري

بلغ عدد مباريات الدوري المصري 34 مباراة لكل فريق في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب 18 فريقًا مباراتين ضد باقي الفرق في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الممتد من أغسطس إلى مايو، مباراة في ملعبهم و a. مباراة في ملعب خصومهم، في إجمالي 34 مباراة لكل فريق، تحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل. لا يتم احتساب النقاط للخسارة. الفرق مرتبة حسب مجموع النقاط. ثم تسجل المواجهات بين الفرق المعنية ثم فرق الهدف ثم الأهداف المسجلة. في نهاية كل موسم، يتوج النادي صاحب العدد الأكبر بنقاط البطل.

جدول مباريات الدوري المصري 2022

بعد انتهاء الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز، كان جدول مباريات الجولة الـ27 من الدوري لهذا الأسبوع على النحو التالي

مباريات الدور 27 – الثلاثاء 26 يوليو 2022 المباراة توقيت ملعب غزل المحلة والسيراميكا الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر ملعب غزل المحلة شركة المصرى بورسعيد و الشرقية الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر استاد برج العرب إتحاد الإسكندرية وإنبي 9 مساءً بتوقيت مصر استاد الإسكندرية مباريات الدور 27 – الأربعاء 27 يوليو 2022 المباراة توقيت ملعب سموحة والمقاولون العرب الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر استاد الإسكندرية بيراميدز والبنك الاهلي الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر استاد الدفاع الجوي مصر للمقاصة والأهلي 9 مساءً بتوقيت مصر استاد الكلية الحربية مباريات الدور 27 – الخميس 28 يوليو 2022 المباراة توقيت ملعب الجونة والإسماعيلي الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر ملعب خالد بشارة فاركو و طلائع الجيش الساعة 630 مساءً بتوقيت مصر استاد الإسكندرية المستقبل والزمالك 9 مساءً بتوقيت مصر ملعب الاهلي والسلام

ترتيب الدوري المصري بالكامل 2022

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة 26 هو كما يلي

تصنيف الفريق لعبه فاز ألفت ضائع له عليه فرق نقاط 1 الزمالك 26 19 3 4 46 25 +21 60 2 الاهرام 26 17 5 4 44 17 +27 56 3 الاهلي 24 15 6 3 50 20 +30 51 4 مستقبل 26 12 6 8 41 28 +13 42 5 سموحة 26 10 9 7 36 34 +2 39 6 طلائع الجيش 26 9 11 6 19 21 -2 38 7 البنك الاهلي 26 9 10 7 31 29 +2 37 8 فاركو 26 8 11 8 19 17 +2 35 9 سيراميكا كليوباترا 26 7 11 8 31 31 0 32 10 مصري 26 7 10 9 31 31 0 31 11 انبي 26 6 12 8 30 32 -2 30 12 الاتحاد 26 7 9 10 32 42 -10 30 13 الجونة 26 7 5 14 24 34 -10 26 14 غزال المحلة 26 5 11 10 21 31 -10 26 15 الإسماعيلي 25 6 8 11 20 31 -11 26 16 المقاولون العرب 25 4 11 10 21 27 -6 23 17 الشركة الشرقية 26 4 9 13 24 47 -23 21 18 مصر للمقاصة 26 2 9 15 11 34 -23 15

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم عدد مباريات الدورى المصرى 2022 ، و ترتيب الدوري المصري بالكامل 2022 ، و جدول مباريات الدوري المصري 2022 ، الدوري المصري الممتاز .