كم عدد مرات فوز الاهلى بكاس مصر ، سعى العديد من الافراد الذي يشجعون نادي الاهلي المصري داخل الوطن العربي حول البحث عن عدد المباريات التي توج بها نادي الاهلي بالفوز ، ويعد النادي من النوادي المصرية القديمة ومن اعرقها ، فالسؤال هو كم مرة فوز الاهلى بكاس مصر، سنتحدث أيضًا عدد المرات التي توج فيها بالدوري المصري وكأس السوبر المصري، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

النادي الأهلي المصري

النادي الأهلي الرياضي هو نادي رياضي مصري محترف مقره القاهرة. إنه أحد أكثر أندية كرة القدم نجاحًا في العالم بناءً على إجمالي الألقاب التي فاز بها. يلعب فريق كرة القدم بالنادي في الدوري المصري الممتاز، وهو أعلى نظام دوري في مصر لكرة القدم، تأسس النادي في 24 أبريل 1907، حيث كان مكانًا لتجمع اتحادات الطلاب في القاهرة. خلال مسيرته، عُرف النادي بأنه الأكثر تتويجًا في مصر، ولم ينزل النادي أبدًا إلى الدرجة الثانية المصرية، ويعتبر الأهلي أنجح فريق في إفريقيا وأحد عمالقة القارة.

هو عدد مرات فوز الأهلي بكأس مصر

توج الأهلي المصري بكأس مصر 37 مرة، بينما كان الوصيف لبطل كأس مصر 16 مرة، وظهرت المواسم التي حقق فيها الفوز والوصيف في الجدول التالي

اسم البطولة مواسم الفوز تحديد المواسم كأس مصر 1923–24، 1924–25، 1926–27، 1927–28، 1929–30، 1930–31، 1936–37، 1939–40، 1941–42، 1942–43، 1944–45، 1945–46، 1946– 47، 1948–49، 1949–50، 1950–51، 1952–53، 1955–56، 1957–58، 1960–61، 1965–66، 1977–78، 1980–81، 1982–83، 1983–84، 1984–85، 1988–89، 1990–91، 1991–92، 1992–93، 1995–96، 2000–01، 2002–03، 2005–06، 2006–07، 2016–17، 2022–20 1925–26، 1931–32، 1932–33، 1934–35، 1937–38، 1943–44، 1951–52، 1958–59، 1972–73، 1975–76، 1996–97، 2003–04، 2009– 10، 2015، 2015-16، 2022-22

كم مرة توج الأهلي بكأس السوبر المصري

توج النادي الأهلي المصري بكأس السوبر المصري 11 مرة، بينما احتل المركز الثاني كوصيف لصاحب كأس السوبر المصري ثلاث مرات، وكان موسما الفوز والوصيف كما هو مبين في الجدول التالي

اسم البطولة مواسم الفوز تحديد المواسم كأس السوبر المصري 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2022 2009، 2016، 2022

كم مرة توج الأهلي بالدوري المصري الممتاز

وحقق الأهلي المصري لقب بطل الدوري الممتاز المصري 42 مرة، بينما احتل المركز الثاني كوصيف بطل الدوري 12 مرة خلال مسيرته حتى الآن.

اسم البطولة مواسم الفوز تحديد المواسم الدوري المصري الممتاز 1948–49، 1949–50، 1950–51، 1952–53، 1953–54، 1955–56، 1956–57، 1957–58، 1958–59، 1960–61، 1961–62، 1974–75، 1975– 76، 1976–77، 1978–79، 1979–80، 1980–81، 1981–82، 1984–85، 1985–86، 1986–87، 1988–89، 1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98، 1998–99، 1999–2000، 2004–05، 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2013–14، 2015- 16، 2016–17، 2017–18، 2022–19، 2022–20 1966–67، 1977–78، 1983–84، 1987–88، 1990–91، 1992–93، 2000–01، 2002–03، 2002–03، 2003–04، 2014–15، 2022–21

عدد بطولات الاهلي القارية

حقق النادي الأهلي 25 بطولة قارية طوال مسيرته الكروية حتى الآن. الأهلي هو أحد الأندية التابعة لاتحاد الاتحادات الإفريقية لكرة القدم “اتحاد ك”، وكانت كافة تفاصيل بطولات الأهلي القارية كما هو موضح في الجدول التالي

اسم البطولة عدد الانتصارات مواسم الفوز دوري ابطال افريقيا 10 مرات 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2022، 2022 كأس الاتحاد الأفريقي ذات مرة 2014 كأس السوبر الأفريقي 8 مرات 002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2022 (مايو)، 2022 (ديسمبر) كأس الكؤوس الأفريقية للأندية 4 مرات 1984، 1985، 1986، 1993 كأس الأندية الأفرو آسيوية ذات مرة 1988

كم عدد بطولات الأهلي عبر تاريخه

منذ تأسيسه عام 1907 م، حصد الأهلي المصري 133 بطولة، منها البطولات المحلية، والبطولات القارية، والبطولات الدولية، مما جعله أكثر الأندية تتويجًا في الجمهورية العربية المصرية. عدد البطولات لكل بطولة على حدة كما هو موضح في الجدول التالي

بطولة بطل المركز الثاني بطولة الدوري المصري 42 12 بطولة كأس مصر 37 16 دوري أبطال أفريقيا 10 4 كأس الكؤوس الأفريقية 4 – كاس الكونفدرالية 1 – بطولة السوبر الأفريقي 8 2 بطولة دوري ابطال العرب 1 1 كأس الكؤوس العربية 1 – الكأس الأفرو آسيوية 1 – بطولة كأس السلطان حسين 7 4 بطولة دوري القاهرة 15 – كأس الاتحاد المصري 1 0 بطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة 1 0 تنشيط كأس الاتحاد المصري 1 0 بطولة كأس السوبر العربي 2 0 كأس العرب للأندية الأبطال 1 0 العدد الإجمالي لبطولات الأهلي 133 38

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم عدد مرات فوز الاهلى بكاس مصر ، و كم عدد بطولات الأهلي عبر تاريخه ، و عدد بطولات الاهلي القارية ، و كم مرة توج الأهلي بالدوري المصري الممتاز ، و كم مرة توج الأهلي بكأس السوبر المصري .