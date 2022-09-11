كم عدد ملاعب كأس العالم 2022 الدوحة ، تعتبر دول قطر العربية هي الراعي الاول لكرة القدم والتي سيتم عقد بطولة كأس العالم للعام الحاي 2022 على أرض دولة قطر ، والتي عرفت بصاحب الملاعب الرياضية والتي قامت بتصميمها بمليارات الدولارات لإستضافة كأس العالم بها ، وبالتالي عملت دولة قطر على توفير الخدمات الفندقية للأشخاص الوافدين لمشاهدة كأس العالم ، وبالتالي سنتعرف على كم عدد ملاعب كأس العالم 2022 الدوحة ، تابعوا معنا .

موعد مباريات كأس العالم 2022

تنطلق مباريات كأس العالم FIFA بنسختها الثانية والعشرين هذا العام في 20 نوفمبر 2022 م، وتستمر حتى 18 ديسمبر من العام نفسه، وتقام المباراة النهائية. وتتنافس دول العالم وهذه المنتخبات على الكأس الذهبية، حيث تستضيف دولة قطر العربية مباريات مونديال 2022 داخل الملاعب القطرية الجديدة.

كم عدد ملاعب مونديال الدوحة 2022

يوجد ملعبان لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة “استاد 974 وستاد الثمامة”، وفيما يلي استعراض لأهم وأهم المعلومات عن الملعبين

الملعب 974

هو أحد ملاعب كرة القدم القطرية ويقع في قلب العاصمة القطرية الدوحة، كما كان يُعرف سابقًا باسم “استاد رأس أبو عبود”. تم افتتاح هذا الملعب في 30 نوفمبر 2022 م، ويتسع لحوالي 40 ألف متفرج، ويعتبر الملعب الوحيد الذي يمكن تفكيكه بالكامل والاستفادة من المواد المصنوعة منه، ويتكون من 974 حاوية شحن مياه في العديد من أعمال التطوير التي تحتاجها دولة قطر. الجدير بالذكر أن هذا الملعب يستضيف مباريات المونديال الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة لهذا العام 2022 م، التي تستضيفها دولة قطر العربية.

استاد الثمامة

استاد الثمامة هو أحد الملاعب القطرية الواقعة في مدينة الدوحة، حيث تم افتتاح الملعب لأول مرة في 22 أكتوبر 2022 م، وتجمع لأول مرة مباراة السد والريان في كأس أمير قطر. يتسع الملعب لحوالي 40 ألف متفرج، حيث أنشأه المهندس إبراهيم م. إضافة إلى أنه يستضيف المجموعات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من مونديال قطر عام 2022.

ملاعب كأس العالم 2022

عدد ملاعب المونديال التي ستستضيف مونديال 2022 م هو 8 ملاعب قطرية حديثة في خمس مدن مختلفة، وفيما يلي قائمة ملاعب المونديال القطرية الجديدة

استاد لوسيل بمدينة لوسيل.

استاد البيت في مدينة الخور.

ملعب الجنوب بالوكرة.

ملعب 974 بالدوحة.

استاد الثمامة بالدوحة.

استاد خليفة الدولي في الريان.

استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان.

ملعب أحمد بن علي بالريان.

تأهلت الفرق لكأس العالم 2022

فيما يلي قائمة المنتخبات التي تأهلت رسميًا لكأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر

منتخب قطر “مضيف”.

منتخب إيران

منتخب كوريا الجنوبية.

المنتخب السعودي.

منتخب اليابان.

منتخب ألمانيا.

منتخب الدنمارك.

منتخب غانا.

منتخب السنغال.

منتخب تونس.

منتخب المغرب.

منتخب الكاميرون.

منتخب فرنسا.

منتخب بلجيكا.

منتخب كرواتيا.

منتخب إسبانيا.

منتخب كندا.

منتخب المكسيك.

فريق أمريكا.

منتخب البرازيل.

منتخب الأرجنتين.

منتخب أوروغواي.

منتخب الإكوادور.

منتخب صربيا.

منتخب إنجلترا.

منتخب سويسرا.

منتخب هولندا.

منتخب البرتغال.

منتخب بولندا.

كم عدد ملاعب كأس العالم 2022 الدوحة ، تعتبر دول قطر المستضيف لبطولة كأس العالم خلال الأوقات القادمة من 20 نوفمبر على أرضها ، كما من المعروف ان الملاعب التي سيتم قيام كأس العالم عليها هي ملعبان ملعب 974 وملعب الثمامة كما تعرفنا على الفرق المتأهلة لكأس العالم .