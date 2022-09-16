كم عمر أحمد بامسعود ، تسائل العديد من الشخصيات ممن يهتمون في عالم كرة القدم واللاعبين الذين عرفوا ببارعتهم في ذلك المجال ، حيث عرفت لعبة الكرة القدم ضمن الألعاب الاكثر شهرة حول العالم ، ولديها جمهور من الملايين من الشجعين والعشاق لتلك الرياضة ، لذلك فإن الشخصيات الرياضية هي شخصيات بارزة على مستوى المحيط الذي يلعبون فيه، وأحمد بامسعود لاعب كرة قدم بارز في دول الخليج العربي، تابعوا معنا للتعرف على كم عمر أحمد بامسعود .

من هو احمد بامسعود – ويكيبيديا

أحمد بامسعود لاعب كرة قدم سعودي يلعب في نادي الاتحاد السعودي. كما مثل نادي الهلال خلال الفرق السنية. أعاره نادي الحلم لنادي الفيحاء خلال عام 2017، واستمر اللعب معهم حتى انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2022 م. ولد في الثاني والعشرين من نوفمبر 1995 م في المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

سيرة احمد بامسعود

تتضمن سيرة لاعب كرة القدم السعودي أحمد بامسعود المعلومات التالية

الاسم الكامل احمد بامسعود.

الاسم بالانجليزي احمد بمسعود.

تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1995 م.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

العمر 27 سنة.

دين الاسلام.

اللغة الأم العربية.

الطول 1.75 متر، 5 أقدام و 9 بوصات.

الوزن 68 كجم.

المهنة لاعب كرة قدم.

مركز اللعب دفاع – ظهير أيسر – جناح أيسر.

النادي الحالي نادي الاتحاد.

كم عمر احمد بامسعود

أحمد بامسعود يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث ولد في الثاني والعشرين من نوفمبر 1995 م في المملكة العربية السعودية، ولعب في نادي الفيحاء سابقًا، ثم انتقل للعب في نادي الاتحاد بعد وتعتبر الموافقة الإدارية والفنية للنادي على انتقاله والتي شكلت انتقاله لنادي الاتحاد إضافة كبيرة لكتيبة النمور.

الحساب الرسمي لأحمد بامسعود على تويتر

ينشط اللاعب السعودي أحمد بامسعود على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها منصة تويتر، والتي من خلالها يشارك جمهور متابعيه أحدث أعماله مع الفريق، حيث يتابعه على المنصة قرابة 13 ألف متابع من مختلف أنحاء الوطن العربي. العالم وخاصة دول الخليج العربي ويمكن متابعته من خلال الرابط المباشر التالي “.

كم عمر أحمد بامسعود ، هو احد اللاعبين الذي حظيوا بقاعدة جماهرية كبيرة داخل الوطن العربي ، لبراعته في لعب كرو القدم في نادي الهلال السعودي ، وهو يبلغ من العمر قرابة 27 سنة ، وهو من مواليد المملكة العربية السعودية سنة 1995 ميلادي .