كم عمر أسما شريف منير ، في ظل التسائلات حول أسماء ابنة الفنان المصري منير شريف ، ويأتي ذلك نتيجة الضجة اعلامية التي انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي نتيجة التنديد والاعتداء على بنات شريف منير من قبل امهم زوجة الفنان منير شريف ، مما دفع الكثير من الأشخاص المتابعين للفنان منير شريف بتساؤلات حول اهم المعلومات حول شخصيته وبناته ، تابعوا معنا .

من هي أسماء شريف منير – ويكيبيديا

أسماء شريف منير إعلام وممثلة مصرية الأصل والجنسية. ولدت في الجمهورية المصرية في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 م. تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. بدأت نشاطها الفني عام 1990 من خلال مسلسل أيام الحب والغضب رغم الشهرة والموهبة. تستمتع لكن مظهرها الفني كان قليلًا، وتمتلك أسماء شريف منير موهبة في تصميم الأزياء، لذلك اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديمها نصائح في تصميم الأزياء والموضة.

سيرة أسماء شريف منير

في سياق الحديث عن الفنانة أسماء شريف منير نقدم لكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل اسمي شريف منير.

الاسم الانكليزي أسماء شريف موني.

اسم الأب شريف منير

اسم الأم ناهد.

تاريخ الميلاد من مواليد 26 نوفمبر 1987 م.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العمر 35 سنة.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم طليقها محمود حجازي.

عدد الأطفال ابنة واحدة، لارا.

المهنة ممثلة وصحفية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة المصرية _ والإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني منذ عام 1990 حتى يومنا هذا.

كم عمر اسماء شريف منير

أسماء شريف منير تبلغ من العمر 35 عامًا. من مواليد نوفمبر 1987 م. قد تنحدر من عائلة فنية، فهي ابنة الممثل الشهير شريف منير من زوجته السابقة ناهد. أسماء هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير والوحيدة من أبناءها الذين دخلوا الوسط. اِصطِلاحِيّ.

من هو زوج أسماء شريف منير

الفنانة أسماء شريف منير ليست متزوجة في الوقت الحالي، لكنها كانت متزوجة من قبل مرتين، المرة الأولى عندما تزوجت من رجل الأعمال المصري محمود السكري عام 2010، وأنجبت ابنتها الأولى لارا، لكن زواجهما لم يدم طويلا، بينما تزوجت للمرة الثانية عندما تزوجت من الممثل المصري محمود حجازي عام 2022، لكنها انفصلت عنه في أبريل 2022، دون أن توضح أسباب ذلك.

ومن أبرز أعمال أسماء شريف منير

كما ذُكر أن الفنانة أسماء شريف منير اشتهرت بقلة أعمالها الفنية، لكن كان لها حضور قوي على الدوام، حيث حققت غالبية الأعمال التي شاركت في تحقيقها شهرة في مصر، ومن أبرز أعمال أسماء منير يتبع

مسلسل أيام الحب والغضب عام 1990.

برنامج أنا وابنتي 2022.

برنامج Hazer Wazzer 2022.

أغنية Un Flod Me Eyes.

إنستغرام الرسمي لأسماء شريف منير

تعد الفنانة أسماء شريف منير من الشخصيات المتفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فهي حاضرة دائمًا عليها، ولديها أيضًا حسابات على منصات التواصل المختلفة، خاصة، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة ناشطة وصانعة محتوى، و قد تتفاعل أسماء شريف منير بشكل كبير على منصة Instagram. حيث لديها مليونان ونصف مليون متابع، وللدخول إلى الحساب الرسمي لأسماء أشرف منير على إنستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

كم عمر أسما شريف منير ، هي إحدى الشخصيات الفنانية التي ساد ظهورها داخل الوسط الفني المصري والعربي ، مما حظيت على شعبية كبيرة بين جمهورها ، ويرجع ذلك أيضاً الى سمعة والدها الفنان منير شريف ، كما تميزت الفنانة بتحقيق العديد من النجاحات خلال مسيرتها الفنية .