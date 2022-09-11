كم عمر ابن زينب العلوان، تعتبر الناشطة الاجتماعية وخبيرة التجميل اللامعة زينب علوان من الشخصيات البارزة والمشهورة والتي تقوم بالمشاركة في المهرجانات الدولية على الصعيد العربي والتي اكتسبت شهرة كبيرة على نطاق كبير وحقق قاعدة جماهيرة واسعة حول العالم ولا سيما بالمملكة العربية السعودية وبالتالي فان النجمة اللامعة برزت مؤخرا بمهرجان البندقية بإيطاليا وكانت من الشخصيات اللامعة بالمهرجان.

من هي زينب علوان ويكيبيديا

زينب علوان خبيرة تجميل بحرينية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل سعودي من القطيف. واليوم تعتبر زينب علوان من أشهر الناشطات اللاتي يشاركن في المهرجانات الدولية على المستوى العربي.

سيرة زينب علوان الذاتية

تعتبر مصممة الأزياء زينب علوان من الوجوه الشعبية لدى الجمهور العربي، لذلك نلخص لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل زينب سمير علوان.

الإسم المستعار زينب علوان.

اللقب أيقونة الجمال والموضة.

تاريخ الميلاد ولدت في 8 ديسمبر 1995.

مكان الميلاد ولدت في المنامة / مملكة البحرين.

مكان الاقامة مقيمة متنقلة بين البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي، بحريني.

العمر 27 سنة.

العلامة الفلكية برج الأسد.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

الأبناء ولد واحد اسمه محمد.

الدين والمعتقد الإسلام.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية والإنجليزية.

المهنة خبيرة تجميل، عارضة أزياء، ناشطة اجتماعية.

سنوات العمل بدأت زينب علوان نشاطها في عالم الموضة منذ عام 2014 ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا.

كم عمر ابن زينب علوان

عمر بن زينب العلوان غير معروف على وجه الدقة لكن يقدر بعمر ست أو سبع سنوات، وزينب أقل في ظهور طفلها عبر حساباتها على مواقع التواصل، لكن الصورة الأخيرة التي نشرتها فاجأت الجمهور، حيث بدا الطفل محمد كبيرًا في السن، مما جعلهم يتساءلون عن عمره وعمره، جدير بالذكر أن العلوان يبلغ حاليًا من العمر حوالي 27 عامًا.

من هو زوج زينب علوان

زوج زينب علوان غير معروف في وسائل الإعلام، حيث تركز زينب على عملها عبر مواقع التواصل دون أن تظهر حياتها الخاصة، وظهر زوج زينب معها أكثر من مرة دون أن يعرفه أو بجنسيته وعمله، وأكدت عبر الصور أن زوجها يدعمها في كل خطوة تخطوها. يبدو أن زينب أقامت علاقة مبكرة بزوجها، وما زالت مستمرة في زواجها حتى الآن.

زينب علوان قبل وبعد

يعجب متابعو زينب علوان بجمالها الخلاب، بينما يشكك آخرون في أن هذا الجمال طبيعي. ومع ذلك، أثبتت علوان أنها جميلة منذ بداية ظهورها وأن كل ما تفعله هو زخرفة طبيعية، وأذهلت علوان جمهورها مرة أخرى بعد ظهورها الأخير دون أي فلاتر، وتمكنا من العثور على صورة زينب على الموقع. بداية شهرتها ومقارنتها بصورتها الآن

زينب علوان انستغرام

أكثر من مليون ونصف مليون متابع يتابعون زينب علوان على حسابها على إنستجرام، وتنشر علوان صوراً يومية لها، حيث تتواجد آخر تحديثاتها في إيطاليا في مهرجان البندقية. Instagram “”.

تعتبر خبيرة التجميل والناشطة الاجتماعية البارزة والمشهورة اللامعة زينب علوان من الشخصيات اللامعة والمشهورة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ولم تصرح للاعلام اي معلومة بخصوص زوجها وعمر ابنها ولكن وفقا للتقديرات انه بعمر ست أو سبع اعوام.