كم عمر اسيل عمران عندما تزوجت ، تصدر منصات التوتاصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياة أحد الفنانين وهي الفنانة اسيل عمران ، وعرفت من الممثلات وأشهر الفنانين في جميع مناطق الوطن العربي ، مما حظيت على شعبية كبيرة بين الجمهور في الشارع العربي ، كما قدمت العديد من الاعمال الفنية في مجالات مختلفة ، تابعوا معنا للتعرف على عمر اسيل عمران عندما تزوجت .

من هي أسيل عمران – ويكيبيديا

أسيل عمران مغنية وممثلة سعودية من مواليد مدينة الخبر السعودية عام 1989 م. بدأت أصيل عملها الفني عندما شاركت في برنامج نجوم الخليج عام 2005 م وبعد عدة محاولات تمكنت من الوصول إلى النهائيات. في مجال التمثيل، حصلت على دور في مسلسل شبابي عام 2011 م لتولي العديد من الأعمال الناجحة بعد ذلك.

السيرة الذاتية لأسيل عمران

تعتبر أسيل عمران من أشهر الشخصيات في العمل الفني في الخليج العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة أصيل أحمد حسن عمران.

الاسم المستعار اسيل عمران.

تاريخ الميلاد 12 نوفمبر 1989 م.

مكان الميلاد الخبر، المملكة العربية السعودية.

العمر 33 سنة.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

اسم الزوجة الأولى خالد الشاعر.

عدد الأولاد ولد واحد وتوفي.

المؤهل العلمي الثانوية العامة.

اللغة الأم العربية واللهجة الخليجية.

المهنة ممثلة ومغنية.

سنوات النشاط من 2005 حتى الوقت الحاضر.

من هو زوج أسيل عمران

أسيل عمران تزوجت من خالد الشاعر ممثل وإعلامي بحريني الجنسية. ولد في مدينة المحرق البحرينية عام 1987 م. بدأ عمله كمقدم في عدة قنوات تلفزيونية. ومن أشهر هذا البرنامج نجوم الظاهري، بالإضافة إلى برنامجه سوالف عبر قناة وناسية، وإلى جانب عمله الإعلامي، برع في مجال التمثيل، وشارك في أكثر من عمل في السينما الخليجية. .

كم كان عمر اسيل عمران عندما تزوجت

أسيل عمران تزوجت من خالد الشاعر وكانت تبلغ من العمر 18 عامًا، وبدأ التعارف بينهما عندما استضاف خالد الشاعر أصيل في أحد برامجه لبدء قصة حبهم من هذا المكان، كما شاركت معه في برنامج واقعي ” هي وهو “على MBC. ثم تزوجها عام 2008 م، لكن هذا الزواج لم يتمكن من الصمود، حيث ذكرت أصيل أن حبهما بعد الزواج بدأ يتلاشى، وبدأت المشاكل بينهما تتكاثر، وبعد أن أنجبت ابنها الأول، كانت المشاكل بينهما. أصبحت أقل حدة.

اسيل عمران انستغرام

تمتلك أسيل عمران حسابًا رسميًا على Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 6 ملايين متابع، ومن خلاله تشارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو لأبرز أعمالها الفنية، بالإضافة إلى عملها الإعلاني لأكثر من شركة عالمية.، والصور التي تجمعها مع صديقاتها داخل الوسط الفني، ويمكنك مشاهدة آخر ما تفعله بنشره على Instagram.

اسيل عمران تويتر

تمتلك أسيل عمران حسابًا رسميًا عبر موقع تويتر، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 500 ألف متابع، ومن خلاله تشارك بعض الأخبار المتعلقة بالملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لمواقع أثرية سعودية وبعض الحرف اليدوية في الخليج العربي.، بالإضافة إلى أعمالها الفنية، ويمكنك متابعة أسيل عمران. عبر حسابها على Twitter.

كم عمر اسيل عمران عندما تزوجت ، تعتبر من المشاهير التي حظيت بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني العربي ، وعرفت الفنانة السعودية من مواليد عام 1989 ميلادي ، و حيث بلغ زواج الفنانة منذ عام أن كان عمرها 18 عام ، حيث تزوجت من ممثل وإعلامي بحريني خالد الشاعر .