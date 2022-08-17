كم عمر الفنانة انطوانيت نجيب ، أثيرت في الأوقات الأخيرة العديد من الأسئلة حول الفنانة السورية المتميزة انطوانيت نجيب ، والتي ذاع انتشار خبر وفاتها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء والمتابعين لها ، وذلك من صباح اليوم يوم الأربعاء ، وهو الخبر الذي أثار الحزن لدى الأشخاص المتابعين والمجبين بالفنانة ، والتي عرفت من الشخصيات الفنية المشهورة داخل الوطن العربي صاحب المسيرة المهنية المتميزة في أداء دورها الفني ، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل .

من هي أنطوانيت نجيب

هي ممثلة من أصل سوري وجنسية استطاعت أن تكسب أهمية كبيرة بعد أن قدمت مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المختلفة، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، حيث بدأ ميلها إلى العمل الفني بعد انضمامها إلى نقابة الفنانين في الجمهورية السورية، خلال عام 1968 م. قدمت الفنانة تاريخاً طويلاً من العمل الفني تمكنت من خلاله من تقديم أداء متميز وناجح.

سيرة أنطوانيت نجيب

بعد تداول خبر وفاة الفنانة السورية أرفقنا أبرز المعلومات التي وردت في سيرتها على النحو التالي

الاسم الكامل أنطوانيت نجيب البلوح.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الممثل السوري الراحل يوسف شويري.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

مكان الميلاد محافظة درعا سوريا.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

تاريخ الميلاد ولدت في 20 فبراير 1930 م.

اللغة الأم العربية “اللهجة السورية”.

الوفاة الأربعاء.

تاريخ الوفاة 17 أغسطس 2022 م.

مكان الوفاة محافظة دمشق سوريا.

العمر قبل الموت توفيت عن عمر يناهز 92 عاما.

المهنة والنشاط ممثلة وفنانة مشهورة.

سنوات النشاط من 1968 حتى 2022.

أبرز الأعمال فيلم Flat for Love، فيلم Confused Woman.

كم عمر انطوانيت نجيب

يبلغ عمر الفنانة أنطوانيت نجيب 92 عامًا، حيث توفيت مؤخرًا عن عمر يناهز اثنين وتسعين عامًا، ويُذكر أن الفنانة انتقلت إلى رحمة الله – سبحانه وتعالى – اليوم الأربعاء على 17 آب 2022 م بالعاصمة دمشق. في الجمهورية العربية السورية، مع العلم أن الفنانة أنطوانيت ولدت في مدينة درعا في سوريا في 20 شباط 1930 م، وتتحدث العربية باللهجة السورية.

من هو زوج أنطوانيت نجيب

تزوجت الفنانة أنطوانيت نجيب الفنان السوري الراحل “يوسف شويري”. ولد في دمشق، حي الميدان، في 9 أيلول 1939 م، وتوفي متأثراً بمرضه في دمشق في 3 نيسان 2005 م. من خلاله استطاع أن يبدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالبًا في المدرسة، ونجح الفنان في مواصلة مسيرته الفنية وتشكيل فرقة موسيقية مميزة مع عدد من أصدقائه، وكان له العديد من الأنشطة المسرحية.

كم عمر الفنانة انطوانيت نجيب ، تعد هي احدى الفنانات التي حازت على اعجاب أعداد كثير من المتابعين والمعجبين داخل الوطن العربي ، مما جعل تصدر اسمها عبر محركات بحث جوجل نتيجة انتشار خبر وفاتها ، والذي أثار الحزن في قلوب معجبيها من داخل الوسط الفني وخارجه .