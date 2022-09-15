كم عمر المصارعة سمر حمزة ، سمر حمزة تعتبر من أهم الرياضيين على مستوى الوطن العربي بشكل كامل، فقد عرفت في جمهورية مصر العربية وهي وحيدة من أبرز العرب التي مثل ثلاث جمهورية مصر العربية في الكثير من الأولمبيات وحصلت على مراكز كبيرة مشاركة أبطال العالم 2016 م، فقد انتشر اسمها بصوره واسعة عبرامنصات التواصل الاجتماعي وقد استطاعت من كسب قلوب الجميع في العالم العربي.

من هي سمر حمزة ويكيبيديا

سمر حمزة هي لاعبة أولمبيات مصرية ولها إنجازات رياضية كبيرة تعمل لمصلحة الجمهورية مصر العربية، حيث إنها مصرية الجنسية إلى رومانيا ومثلت جمهورية مصر عام 2016 في الأولمبيات وحصلت على المركز 12 ويعتبر هذا إنجازا رياضيا حيث إنها ولدت سمر حمزة في خمسة أبريل عام 1985 م، وتبلغ من العمر 27 عاما واشتهرت في الكثير من أعمالها الرياضية.

كم عمر سمر حمزة

تبلغ الشهيرة الرياضية سمر حمزة من العمر 27 عاما استطاعت كسب قلوب جميع المصريين من خلال الإنجازات الرياضية التي حققتها في العالم العربي فقد حصلت على المركز 12 الأولمبيات العالم، ومثلت جمهورية مصر العربية في الكثير من الإنجازات العامة.

سمر حمزة السيرة الذاتية

حاولت سمر حمزة في سيرة ذاتية معروفه فهي من أبرز الرياضيين على مستوى العالم العربي، واليكم السيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم: سمر حمزة.

العمر: 27 عام.

الميلاد: 4 أبريل 1995 م.

المهنة: مصارعة.

الجنسية: المصرية.

الولادة: مصر.

الديانة: تعتنق الديانة الإسلامية.

من هو زوج سمر حمزة

لم يسبق إلى الفنانة المعروفة في المصارعة سمر حمزة الزواج حتى هذه اللحظات فقد شكرت اهتمام كبير من قبل الرياضيين والتدريبات وأكدت المصادر المقربة من سمر حمزة لم يسبق لها الارتباط بأي شخص بسبب انشغالها في الشأن الرياضي والعاب القوى ،وشجعت مصر على العلو في كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات المهنية.

تمكنت الشابة المصارعة سمر حمزة من الحصول على لقب البرازيل عام 2016 وحققت عده إنجازات على مستوى الوطن العربي وهي من أبرز الشخصيات الرياضية التي عرفت في العالم العربي واستطاعت من تمثيل جمهورية مصر الغربية في الكثير من المسابقات العالمية والدولية والعربية.