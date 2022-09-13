كم عمر خديجة معاذ، تعد المطربة السعودية المشهورة واللامعة خديجة معاذ من اشهر المطربين اللواتي حققوا نجاح واسع على نطاق كبير حول العالم وقدمت الفنانة السعودية خديجة معاذ الكثير من الاعمال الفنية والغنائية البارزة والمميزة التي لاقت على اعجاب الملايين من الناس كما واكتسبت خديجة معاذ قاعدة جماهيرية وشهرة كبيرة بعد نشر أعمالها الفنية خلال مسيرتها الغنائية حول العالم.

من هي خديجة معاذ ويكيبيديا

خديجة معاذ مغنية وفنانة سعودية، من أصول دينية، ولدت في المملكة العربية السعودية، في الثلاثينيات من عمرها، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي. لم تكمل الفن دراستها الجامعية، ونالت استحسان الكثير من متابعيها في الوطن العربي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

سيرة خديجة معاذ الذاتية

تتضمن سيرة الفنانة خديجة معاذ المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل خديجة معاذ.

الاسم الانكليزي خديجة معاذ.

الميلاد خلال عام 1991 م.

العمر 31 سنة.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

دين الاسلام.

التعليم لم يكمل دراسته الجامعية.

اللغة الأم العربية.

اللهجة اللهجة السعودية.

المهنة فنان ومغني.

كم عمر خديجة معاذ

يُعتقد أن عمر خديجة معاذ تبلغ من العمر 31 عامًا، حيث ولدت عام 1991 في إحدى مدن المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من ابرز واشهر الفنانات في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الاعمال الغنائية البارزة والمشهورة والتي اعجبت الكثيرلا من الناس حول العالم .

قصة نجاح الفنانة خديجة معاذ

صرحت الفنانة خديجة معاذ عبر أحد البرامج الحوارية على قناة سعودية أن الغناء كان من أبرز أولوياتها في الحياة وأهمها. عادت إلى دراستها الجامعية بعد نحو ثماني سنوات من الانقطاع، وأكدت أن الغناء سيبقى على رأس قائمة أولوياتها.

اغاني خديجة معاذ

خديجة معاذ من الفنانين الموهوبين في الغناء، وهي من الأصوات الشابة التي لقيت استحسان جمهور كبير في الوطن العربي. ومن أهم الأغاني التي غنتها خديجة معاذ ما يلي

لا شعور.

اللهم ارزقني الحب والرضا.

البحر الجوي.

انظر الى القمر.

على شاطئ الوادي.

خجول.

إذا كلفني الحب.

الطوارق.

أنا اغادر.

عمل فني.

ذهب ذهب.

يا إلاهي.

لف قطعتين من الذهب.

نحن فضوليون.

عسل دوعن.

لا أحد يشعر بالراحة.

يا مسافري الكويت.

يا عيون النرجسي.

خديجة معاذ تيك توك

للفنانة خديجة معاذ حساب رسمي على عدد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتابعها عشرات الآلاف من المتابعين من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن متابعة أعمالها وحياتها الشخصية من خلال صفحتها الرسمية على تيك توك عبر ما يلي رابط مباشر “”.

خديجة معاذ انستغرام

الفنانة خديجة معاذ تنشط على منصة انستجرام، وتشارك صورها الشخصية وفيديوهاتها مع جمهورها، ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي.

تعتبر المغنية واللامعة خديجة معاذ من ابرز المطربين في المملكة العربية السعودية والتي حقق نجاح وشهرة واسعة بالعالم العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية بتقديمها الكثير من الاغاني المميزة كما وتبلغ خديجة معاذ من العمر حوالي 31 سنة.