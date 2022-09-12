كم عمر ديما قندلفت، تعتبر الفنانة اللامعة والمشهورة السورية ديما قندلفت من ابرز واشهر الفنانات التي تمتلك العديد من المواهب الفنية البارزة والتي ساعدتها في الغناء والطرب والتمثيل المسرحي وقدمت ديما قندلفت الكثير من الاعمال الغنائية الناجحة والمميزة والتي اعجبت الكثير من الناس حول العالم والتي ساعدتها ايضا بالشهرة واكتسابها قاعدة جماهيرية واسعة للغاية

من هي ديما قندلفت ويكيبيديا

ديما قندلفت فنانة من أصل سوري وجنسية. ولدت في العاصمة دمشق لأب سوري وأم لبنانية. جدير بالذكر أنه قبل دخولها عالم الفن، التحقت ديما بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ثم انضمت إلى عالم الغناء بسبب صوتها الجميل الجميل. مع مرور الوقت، انضمت ديما إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول عمل مسرحي لديما يسمى غنيّة القمر، وبعد إنتاج تلك المسرحية وأعمال ديما الناجحة في تتابع مستمر.

سيرة ديما قندلفت الذاتية

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بـ ديما قندلفت في النقاط التالية

الاسم الكامل ديما قندلفت.

أسماء أخرى جوكر، دراما سورية.

تاريخ الميلاد 3 يناير 1979 م.

العمر 43 سنة.

مكان الميلاد دمشق، سوريا.

الجنسية سوريا.

الدين اعتناق الديانة المسيحية.

اسم الزوج همام الجزائري.

علما الأم جامعة دمشق.

دراسات أخرى المعهد العالي للفنون المسرحية.

المهنة التمثيل – الغناء.

اللغات العربية.

سنوات النشاط المهني من عام 2001 حتى الآن.

كم عمر ديما قندلفت

تبلغ الفنانة السورية ديما قندلفت حوالي 43 عامًا، حيث ولدت في 3 كانون الثاني (يناير) 1979 م في العاصمة دمشق سوريا. وأشهر أعمالها الفنية مسلسل مرزوق من جميع الجبهات.

من هو زوج ديما قندلفت

زوج الفنانة السورية ديما قندلفت هو همام الجزائري اقتصادي وموظف في إحدى الجهات الحكومية في سوريا. سيرته على النحو التالي

الاسم الكامل حمام الجزائري.

تاريخ الميلاد 1977.

العمر 44 سنة.

الجنسية السورية.

مكان الميلاد دمشق، سوريا.

محل الإقامة دمشق.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الزوجة ديما قندلفت.

ألما ماتر دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق.

المهنة موظف حكومي.

أهم أعمال ديما قندلفت

تتمثل أهم أعمال ديما قندلفت في النقاط التالية

العلاقات العامة 2005.

فيلم The Iron Gate 2005.

فيلم Trust هو دور في عام 2009.

فيلم The Lover 2011 مترجم

فيلم مريم 2011.

سلسلة الهيبة، الاستجابة 2022.

ممالك النار 2022.

سلسلة وايت وايت 2001.

أنا وعمتي أمينة 2003.

حكاية خريف 2004.

مرزوق على جميع الجبهات 2004.

سبوت لايت 14 2022.

انستغرام ديما قندلفت

تتميز الفنانة السورية الشهيرة ديما بموهبة كبيرة، وشخصية محبوبة للغاية، الأمر الذي مكنها من امتلاك قاعدة جماهيرية واسعة، إذ لديها على حسابها الرسمي على منصة إنستجرام أكثر من مليوني ونصف متابع، وهي ممكن زيارة حسابها مباشرة ومتابعته .

تعتبر الفنانة السورية المشهورة واللامعة ديما قندلفت من اهم الفنانين في المسرح التمثيلي وقدمت العديد من الاعمال الغنائية المختلفة والناجحة والمميزة والتي زات من شهرتها حول العالم وكما تبلغ ديما قندلفت من العمر حوالي نحو 43 سنة في دمشق عاصمة سوريا وزوجها همام الجزائري.