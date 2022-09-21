كم عمر رؤى الصبان الحصري، تعد رؤى الصبان أحدى أبرز الشخصيات المشهورة عبر منصات التواصل الإجتماعي والذي عملت في ميدان الإعلام حيث تقيم الفترة الحالية في الإمارات، كما وحققت رؤى الصبان نسبة عالية جدا من الشهرة والمتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي، تزوجت رؤى من الصحفي حمود الفايز السعودي، حيث قدمت رؤى الصبان برنامج Technomedia وكان لها صدى كبير حيث إهتم الكثير بالتعرف على عمر رؤى الصبان الحصري.

رؤى الصبان ويكيبيديا

في ظل الحديث عن الإعلامية الشهيرة رؤى الصبان نقدم لكم المعلومات التالية عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم رؤى الصبان.

مكان الميلاد ولدت في مدينة العين، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ الميلاد ولدت في 26 يونيو 1991 م.

العمر 31 سنة.

الإقامة تعيش في دبي.

الجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية يحمل الجنسية الإماراتية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة حمود الفايز.

عدد الاطفال بنت واحدة شيخة.

التعليم حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة، ودرجة الماجستير في العلوم الدبلوماسية.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في دبي.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الإماراتية والأردنية والإنجليزية.

المهنة صحفية ومقدمة برامج وممثلة.

سنوات النشاط منذ عام 2007 حتى يومنا هذا.

رؤى الصبان السيرة الذاتية

رؤى الصبان إعلامية وممثلة إماراتية من أصول أردنية ومغربية. والدها أردني وأمها مغربية. ولدت في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة في السادس والعشرين من يونيو عام 1991 م. العلوم الدبلوماسية من نفس الجامعة، بدأت رؤى الصبان مسيرتها المهنية بالظهور في البرامج التلفزيونية. قدمت برنامج Technomedia، وبرنامج Big Drag with People، والعديد من البرامج الأخرى التي لاقت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

عمر رؤى الصبان الحقيقي

زوج رؤى الصبان هو الصحفي حمود الفايز، حيث تزوج الاثنان بعد علاقة جمعتهما في فبراير 2022، وأنجبتا ابنتهما الأولى الشيخة في نوفمبر 2022. وتجدر الإشارة هنا أن حمود الفايز شاعر وإعلامي سعودي الأصل، ولد بمدينة الرياض في السابع عشر من فبراير 1983، ويبلغ الآن التاسعة والثلاثين من عمره. أما عن مسيرته الإعلامية، فقد بدأ في عام 2001 عندما شارك في تقديم برنامج صباح السعودية، وبعد ذلك توالت برامجه التلفزيونية.

من هو زوج رؤى الصبان

رؤى الصبان تبلغ من العمر 31 عامًا. ولدت في يونيو 1991. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رؤى الصبان من أصل أردني، لكنها قضت معظم حياتها في دبي حيث درست في دبي وبدأت مسيرتها الإعلامية هناك، مثل رؤى الصبان. يعتبر من أشهر الإعلاميين في الإمارات ومنطقة الخليج. العربي حيث شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية الخليجية أشهرها برنامج مهرجان دبي السينمائي.

الانستغرام رؤى الصبان

تعتبر رؤى الصبان شخصية تفاعلية للغاية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شهرتها ومكانتها، فهي من أهم الإعلاميين والممثلين في العالم العربي. تتفاعل رؤى الصبان بشكل كبير على تطبيق انستجرام، حيث بلغ عدد متابعيها قرابة ثلاثة ملايين ونصف مليون متابع، وللدخول إلى حسابها الرسمي، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

تعد رؤى الصبان من مواليد 1991، وتبلغ عمر رؤى الصبان واحد وثلاثين عاما، كما وشاركت رؤى في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاقت على إهتمام كبير، حيث تمتلك عبر حسابها الرسمي 3 ملايين متابع.