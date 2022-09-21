كم عمر رودريغو لاعب ريال مدريد

عمر رودريغو لاعب ريال مدريد، يعتبر اللاعب المشهور والبارز البرازيلي رودريغو من اشهر لاعبي كرة القدم العالمية كما ويعد رودريغو اصغر لاعب بنادي ريال مدريد الاسباني إلا أن اللاعب رودريغو حقق الكثير من النجاحات والاهداف البارزة واستطاع رودريغو جعل ريال مدير بالصدارة بالدوري الاسباني من خلال نجاحاته الواسعة ويبلغ رودريغو سيلفا دي جويس من العمر حوالي 21 عاماً.

سيرة رودريغو الذاتية

رودريجو هو لاعب كرة قدم برازيلي من أصل وجنسية، وهو نجل اللاعب البرازيلي إريك سيلفا دي جويس. لعب ضد فريق سبورتنج كريستال، ومن خلال هذه المباراة، تم الكشف عن موهبته الكروية المتميزة، وبعد ذلك وقع عقده الأول ولعب في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، وسجل العديد من الأهداف الكروية.

رودريغو لاعب ريال مدريد ويكيبيديا

في سياق الحديث عن اللاعب Rorigo Goes نقدم لكم المعلومات التالية عنه وعن حياته الشخصية

الاسم الحقيقي رودريغو سيلفا دي جويس. الاسم المستعار رودريغو. مكان الميلاد أوسكاسكو، البرازيل. تاريخ الميلاد 9 يناير 2001 م. العمر 21 سنة. الجنسية برازيلية. الحالة الاجتماعية أعزب. الارتفاع ١٧٤ سم. لون العين بني غامق. لون الشعر أسود. مركز اللعب المركز. سنوات النشاط منذ 2011 حتى الآن. النادي الحالي Real Madrid CF. المهنة لاعب كرة قدم.

ديانة رودريغو لاعب الريال

يبلغ عمر اللاعب رودريغو جويس الآن 21 عامًا، وقد وُلد في يناير 2001، ويمكن اعتباره أحد أصغر لاعبي ريال مدريد وأكثرهم احترافًا.

انستقرام رودريغو الرسمي

اعتنق اللاعب البرازيلي رودريجو جويس المسيحية، رغم أن العديد من الصفحات الإخبارية ذكرت أن رودريجو مسلم، لكن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. لم يعلن رودريجو الدين الذي اعتنقه سابقًا، لكن أحد المصادر المقربة منه أكد أنه مسيحي بالدين.

عدد الأهداف التي حققها رودريغو لريال مدريد

اشترى ريال مدريد اللاعب رودريجو مقابل مبلغ يقدر بخمسة وأربعين مليون يورو، حيث أبرم اتفاقًا مع فريق سانتوس لشراء رودريجو منه، وبالفعل تم تنفيذ هذه الصفقة في يونيو 2022، وفي الخامس والعشرين من سبتمبر. 2022 شارك رودريجو في أول مباراة له مع ريال مدريد. مدريد، وتمكن من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الأولى من المباراة.

شراء رودريغو من قبل مدريد

بلغ عدد الأهداف التي سجلها رودريجو مع ريال مدريد تسعة أهداف، على الرغم من انضمامه إلى الفريق ثلاث سنوات فقط، وهذا يعكس مدى الاحتراف الذي يتمتع به رودريجو في أداء مباراة كرة القدم، حيث يشارك في معظم المباريات. تعتبر فرق دولية، وتنضم إليها فرق قوية جدًا.

عمر رودريغو الحقيقي

يعتبر اللاعب البرازيلي رودريجو من الشخصيات التفاعلية للغاية على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يحرص على أن يكون قريبًا من معجبيه، وتزويدهم بآخر أخباره وتصريحاته الأخيرة، وقد يتفاعل رودريجو بشكل كبير على منصة إنستجرام، حيث لديه ما يقرب من ثمانية ملايين متابع على حسابه الشخصي، وللوصول إلى حساب Rodrygo الرسمي، يرجى زيارة الرابط التالي.

رودريغو سيلفا دي جويس من ابرز لاعبين كرة القدم الدولية ويلعب حالياً لنادي ريال مدريد الاسباني والتي جعله في الصدارة بين الاندية الاخرى وتمكن من تحقيق 9 اهداف مميزة لنادي ريال مدريد على الرغم من سنه الصغير البالغ من العمر 21 سنة وتم شراء اللاعب البرازيلي رودريغو من قبل ريال مدريد بمبلغ يقدر ب45 مليون يورو.