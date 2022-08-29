كم عمر رودي غارسيا ، قد تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على أحد اللاعبين سابقاً والذي ظهر كمنشط فني مع أهم الاندية الاوروبية ، مما دفع بذلك الى زيادة شعبيته وجمهوره في المنطقة العربية بعد اختباره الرسمي الأول في البداية الناجحة مع العالم الأصفر، على أرض ملعب مرسول بالرياض ، تابعوا معنا للتعرف على عمر رودي غارسيا .

رودي جارسيا – ويكيبيديا

رودي جارسيا هو لاعب كرة قدم سابق نشط حاليًا كمدير فني لديه خبرة مع أهم الأندية الأوروبية. من خلال نتائجه الجيدة في ساحة التدريب وخاصة مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، والذي وصل إلى نصف النهائي خلال الموسم الرياضي 2022-20، حصل على شهادات تدريبية من مركز تدريب الشباب الفرنسي، وكذلك درجة DEUG وشهادة STAPS في Orsay.

سيرة رودي جارسيا

أحب رودي جارسيا كرة القدم منذ طفولته، فدخل عالم الساحرة المستديرة عبر بوابة فريق كوربيل إيسونيس في الفئات العمرية، واختتم مسيرته كلاعب في نادي والدته، وفي المراتب التالية أبرزها بيانات السيرة الذاتية لغارسيا، وهي

الاسم الحقيقي رودي غارسيا – “ydi gaʁsja” باللغة الإسبانية.

اسم الأب خوسيه جارسيا.

اسم الأم غير معروف.

أسماء أخرى رودي ألتينج.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1964 م.

مكان الميلاد نيمور، فرنسا.

العمر 58 سنة.

مكان الاقامة الحالي الرياض.

الدرجة العلمية شهادات ممارسة التدريب، وشهادات DEUG – و STAPS.

التخصص العلمي هندسة طيران.

اللغة الرسمية الفرنسية.

اللغات الثانوية الإسبانية.

الجنسية فرنسا.

الحالة العائلية متزوج.

المهنة مدرب كرة قدم.

النادي الحالي النصر السعودي.

كم عمر رودي جارسيا

المدرب الفرنسي رودي جارسيا يبلغ من العمر 58 عامًا. ولد في نيمور في 20 فبراير 1964 م. ينحدر من أبوين إسبانيين. ولد والده جوزيه في منطقة أردين الإسبانية التي نزح منها إبان الحرب الأهلية في المملكة العربية السعودية. نشأ غارسيا الإسبانية في فرنسا وترعرع على محب كرة القدم، فانتقل بين أنديةها ورياضاتها وقضى كل دراساته فيها وتزوج وأنجب أطفالًا.

رودي جارسيا فرانشيسكا برينزا

زوجة رودي جارسيا فرانشيسكا برينزا صحفية إيطالية، 35 سنة، ولدت في 19 سبتمبر 1986 م. بعد أن تسببت في موجة من الغضب بين القناة الداعمة لمشجعي روما، على خلفية إعجابها بصفحة لوتشيانو سباليتي المدرب الجديد في ذلك الوقت، والتغييرات الدراماتيكية التي بدأت بإقصاء الأسطورة فرانشيسكو توتي. روما.

رودي جارسيا تويتر

يمتلك رودي جارسيا حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصل عدد متابعيه إلى 356 ألفًا، معظمهم من مشجعي الأندية التي دربها طوال مسيرته الكروية. جارسيا مع النصر، ويمكنك زيارة Garcia’s Twitter ومواكبة البث المباشر الجديد “.

كم عمر رودي غارسيا ، هو احد اللاعبين من السنوات الماضية ، والذي ظهر كمدرب لإحدى الاندية المهمة الاوروبية ، حيث يعتبر رودي غارسيا هو مدرب فرنسي يعمل حالياً كمدرب في نادي النصر السعودي وهو يبلغ من العمر 58 عام .