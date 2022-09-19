كم عمر زوجة الفنان خالد زكي،تداول في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة زوجة الفنان القدير والمشهور المصري خالد زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع بعد صراعها الطويل مع المرض ولكن الفنان خالد زكي لم يشكف عن هوية زوجته لوسائل الاعلام الا انها من الشخصيات البارزة ومن خارج الوسط الفني وبالاضافة الى ذلك فان الفنان البارز والمشهور خالد زكي من الممثلين اللامعين بالوسط الفني وحقق شهرة ونجاح واسع حول العالم وشارك بالكثير من الاعمال السينمائية الناجحة بجمهورية مصر العربية.

خالد زكي ويكيبيديا

خالد زكي فنان وممثل مشهور من الجنسية المصرية. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة القاهرة في الثاني والعشرين من فبراير عام 1950 م. عمره 72 سنة. يعتنق الدين الإسلامي ويقيم حاليا في العاصمة المصرية بعد حصوله على الثانوية العامة. عام، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس في التمثيل، وبدأ مسيرته الفنية في عام 1973 م بالمشاركة في مدرسة السينما للمراهقين مع العديد من ألمع نجوم السينما المصرية.

خالد زكي السيرة الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان والممثل المصري خالد زكي

الاسم خالد جاد زكي.

الميلاد 22 فبراير 1950 م.

العمر 72 سنة.

الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المهنة والنشاط ممثل، فنان.

سنوات النشاط منذ عام 1973 م حتى الآن.

التحصيل العلمي درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

اللغة العربية “اللهجة المصرية”.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء وله ولدان تامر ودينا.

أعمال بارزة فيلم السفارة في العمارة.

ابرز الجوائز تكريم من مهرجان الاعلام الاردني في دورته الرابعة لعام 2022 م.

عمر زوجة خالد زكي

ولم ترد أي معلومة عن عمر زوجة الفنان الراحل خالد زكي. جدير بالذكر أنها امرأة مصرية تزوجت من الممثل والفنان المصري خالد زكي في التسعينيات من القرن العشرين الميلادي، وقد نتج عن هذا الزواج مجموعة من الأطفال حيث كانت تقيم مع زوجها خالد زكي وأولادها بالداخل. محافظة القاهرة. في جمهورية مصر العربية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي وفاة زوجة خالد زكي، يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 م رحمها الله.

سبب وفاة زوجة خالد زكي

سبب وفاة زوجة الفنان المصري خالد زكي صراع مع المرض الذي أصابها في الآونة الأخيرة ؛ الأمر الذي أجبرها على البقاء في أحد مستشفيات محافظة القاهرة، وتم الإعلان عن وفاتها رسميًا يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 م. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو لحظة سقوط الفنان المصري خالد زكي على فراق زوجته خلال تشييع جثمانها أمام مسجد مصطفى محمود ودفنت في منطقة المهندسين بالعاصمة المصرية.، القاهرة، ودفن في مقبرة الغفير على طريق صلاح سالم.

أعمال الفنان خالد زكي

نجح الفنان المصري في المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ عام 1973 م وحتى يومنا هذا، ومن أبرز تلك الأعمال

أيام اللعب عام 1996 م.

مهنة المرأة عام 2004.

اصحاب الاسكندرية 2005.

السفارة في العمارة عام 2005.

العيش من أجل الحب عام 1974 م.

مدرسة المراهقين عام 1973.

صانع النجوم عام 1976.

سنوات الغضب عام 2000 م.

افتح عينيك عام 2005.

الشياطين عام 2007.

كم عمر زوجة الفنان خالد زكي والتي تعتبر من الشخصيات اللامعة بجمهورية مصر العربية ولكن زوجها خالد زكي لم يصرح اي معلومة حول زوجته الا انها من اصول مصرية واكتسب خالد زكي الكثير من النجاحات والجوائز عبر الاعمال البارزة التي شارك بها في الوسط الفني ويبلغ خالد زكي من العمر حوالي 72 سنة.