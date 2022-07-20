كم عمر سلمى رشيد

سلمى رشيد من المغنيات الذين عُرفوا من خلال برنامج المواهب العربي Arab Idol حيث ان صوتها الجبار أوصلها للنهائيات خلال البر نامج،من تكون سلمى رشيد وما هي جنسيتها وكم تبلغ من العمر والعديد من التفاصيل سنشاركها معكم في هذا المقال.

سلمى راشد ويكيبيديا

سلمى رشيد مغنية مغربية في الثلاثينيات من عمرها حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام وخريجة النسخة الثانية من برنامج المواهب Arab Idol الذي تنظمه قناة MBC1. منذ طفولتها كانت سلمى شغوفة بالغناء وتصميم الأزياء، مما دفعها إلى تغيير دراستها الجامعية للاقتصاد إلى الإعلام لأنها الأقرب إلى الفن، ورثت حب الغناء عن والدها الذي تعلم العزف. أكثر من آلة موسيقية، وعملت في شبابها في فرقة غنائية.

سيرة سلمى راشد

حصل الرشيد على العديد من الألقاب والمناصب الرسمية، بما في ذلك سفير النوايا الحسنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسفير الأكاديمية الأمريكية للتجميل.

الاسم الحقيقي سلمى راشد.

الاسم الانجليزي “سلمى راشد”.

الأهل غير معروف.

الإسم المستعار سلمى راشد.

العنوان الفني السلطانة – سندريلا.

تاريخ الميلاد 13 يونيو 1994 م.

مكان الميلاد الدار البيضاء – المغرب.

مكان الإقامة الحالي الدار البيضاء – المغرب.

العمر 28 سنة.

الجنسية الجنسية المغربية.

الوضع العائلي مطلق.

المؤهل العلمي بكالوريوس إعلام.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مغربية.

المهنة مطربة.

عمل ملحوظ سفير النوايا الحسنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سفير الأكاديمية الأمريكية للتجميل.

كم عمر سلمى راشد

سلمى راشد تبلغ من العمر 28 عامًا، وبدأت منذ طفولتها الغناء أمام عائلتها وزملائها، وكذلك تصميم أزياء لعرائسها في المنزل، مما يدل على حسها الفني العالي. معبود العرب. امتلكت خبرة الكبار رغم صغر سنها.

ما هو برج سلمى راشد

علامة سلمى رشيد الفلكية هي برج الجوزاء. ولدت في الدار البيضاء في 13 يونيو 1994 م. يمنحها برجها شخصية حيوية تكره الركود في الحياة، فضلاً عن كونها شخصية صديقة اجتماعيًا، لكنها حريصة جدًا في التعامل مع الآخرين وتستغرق وقتها. فيما يتعلق بالمعاملات الحاسمة، فهي فنانة فضوليّة ذات كاريزما داخليّة، وتميل إلى المظهر الأنيق، وفضوليّة، وقراءة، لكنها منتقدة بسبب توتّرها وتقلبها المزاجي الشديد.

ديانة سلمى راشد

تنحدر سلمى الرشيد من عائلة مغربية محافظة تعتنق الدين الإسلامي، وشهد المشهد الفني المغربي والعربي في الساعات القليلة الماضية موجة من الانتقادات لهذه الأخيرة، بسبب إطلالتها الأخيرة والجريئة، بعد أن ظهرت عليها. الجمهور على حسابها الرسمي على إنستجرام بفستان أخضر قصير جدًا، وهو ما يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. التي تحتضنها، وقد أكدت بعض التعليقات أن رشيد تخرج عن عادات عائلتها وتقتدي بزملائها الفنانين.

من هو حسن العلوي زوج سلمى راشد

حسن العلوي الكناني هو زوج سلمى رجل الاعمال المغربي وهو مدير اعمالها الذي ترك وظيفته الاساسية كمصمم غرافيك وكرس نفسه لتنظيم شؤون الرشيد ليكون دائما كن بجانبها، حسب الأخيرين. ووصفت سلمى الرشيد التي أنجبته عام 2022 ابنها الوحيد “ينس” وغالبًا ما ترتبط به، حيث أطلقت عليه العام الماضي “حنين بهال ماما” باللهجة المغربية.

سلمى راشد قبل وبعد

أكدت بعض المجلات الإعلامية الإلكترونية أن رشيد فاجأت جمهورها بإطلالتها الجديدة بعد خضوعها لبعض الرتوش التجميلية، حيث قامت بحقن شفتيها ووجنتيها بمواد تضخيم “البوتوكس والفيلر”، بالإضافة إلى وشم الحاجب وتعديل طفيف في الأنف. لكن هذه التعديلات جعلتها أكثر جمالا وجاذبية.

سلمى راشد على انستغرام

تمتلك سلمى رشيد حسابًا رسميًا على إنستجرام، ومتابعوها على عتبة العشرة ملايين، تشارك من خلاله اليوميات الشخصية والفنية مع الجمهور، ويمكن متابعة أحدث أغاني سلمى رشيد من خلال زيارة موقعها على الإنستغرام ومشاهدة الجديد مباشرة “”.

الى هنا ونختم المقال الذي ذكرنا فيه السيرة الذاتية للمطربة الصاعدة سلمى رشيد وعمرها الحقيقي وتفاصيل أخرى، انتظروا كل جديد في موقعنا عرب اليوم.