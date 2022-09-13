كم عمر شادي حسين لاعب سيراميكا، شادي حسين هو من الشخصيات البارزة في مجال كرة القدم بالجمهورية العربية المصرية، وكان يحتل مركز المهاجم في كافة المباريات لنادي الأهلي، وفي الأوقات الأخيرة مع التغيرات والتعديلات بشأن إدارة النادي الأهلي وكان اخر الانضمام اليه هو اللاعب شادي حسين وهو لاعب سيراميكا كيلو باترا، لذا اصبح اهتمامات الكثير من متابعين مباريات نادي الأهلي بالتعرف على كم عمر شادي حسين لاعب سيراميكا.

شادي حسين ويكيبيديا

شادي حسين هو واحد من الشخصيات الذي اكتشفت الكثير من المواهب الرياضية وخصوصاً الكروية، وكانت تلك الاكتشافات منذ انضمامه لأول دوري للقسم الثالث وصعد مع سيراميكا للقسم الثاني، ولد شادي حسين في الجمهورية العربية المصرية باليوم الأول من شهر مايو لعام 1993 مما يبلغ من العمر ما يقارب تسعة وعشرون عاماً، بالإضافة الى انه يحمل الجنسية المصرية .

كم عمر شادي حسين

ولد شادي حسين في اليوم الأول من شهر مايو لعام 1993 ميلادي مما يبلغ عمره حوالي 29 عام، وبدأ مسيرته الكروية منذ طفولته وكانت بداية مشواره الرياضي المحترفة بعام 2009 ميلادي، وبعدها استمر في تطوير ذاته لغاية تحقيقه الى شهرة واسعة بمختلف انحاء الدول العربية وخصوصاً الجمهورية العربية المصرية.

السيرة الذاتية شادي حسين

اللاعب السيراميكا شادي حسين يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف الجنسيات العربية كونه من اكثر الشخصيات الموهوبة في مجال كرة القدم، لذا اصبح اهتمام الكثير من المتابعين والمحبين لشادي حسين في معرفة ابرز المعلومات الشخصية الخاصة به وتكون هذه المعلومات من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي :

الاسم شادي حسين .

تاريخ الميلاد : 1993/5/1 ميلادي .

عمره : 29 عام .

محل الولادة : القاهرة .

مركز اللعب : مهاجم .

الجنسية : يحمل الجنسية المصرية .

الديانة يعتنق الديانة الإسلامية .

شادي حسين هو لاعب سيراميكا التي تمت شهرته الكبيرة بمختلف انحاء العالم العربي كونه من اللاعبين الموهوبين في مجال كرة القدم، وحقق شهرة واسعة بمختلف انحاء الدول العربية، لذا اصبح اهتمام الكثير في معرفة كم عمر شادي حسين لاعب سيراميكا.