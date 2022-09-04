كم عمر غانم مبارك ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول اللاعب السابق غانم مبارك وكانت تلك التسائلات من قبل النشطاء والمشجعين لكرة القدم داخل الوطن العربي ، والذي عرف من اللاعبين الذين تميزوا بالمهارات العالية في كرة القدم من المراوغة والحركات الرائعة ، والذي يعد من اللاعبين القدماء في ذلك المجال وعرف بشهرته في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، تابعوا معنا .

من هو غانم مبارك – ويكيبيديا

غانم مبارك، رياضي إماراتي راحل، نشط سابقًا كلاعب كرة قدم في مركز الدفاع، ويعتبر أحد أساطير كرة القدم الإماراتية خلال الثمانينيات والتسعينيات، ومن أهم النجوم الذين مثلوا نادي النصر الدولي خلال فترة وجوده. تألق، بعد تقاعده، ذهب للعمل كمدير فني قبل أن يكرس نفسه للتحليل الرياضي على أساس الخبرة التي اكتسبها داخل المستطيل الأخضر، نتيجة اتصاله بكبار اللاعبين والمدربين الدوليين في الإمارات والسعودية و آسيا، وكان له دور بارز في انتصارات النصر والمنتخب الإماراتي، حيث كان له دور بارز في تأهل الإمارات إلى مونديال 1990.

سيرة غانم مبارك

استمر غانم مبارك في كونه رياضيًا يتعامل مع عالم كرة القدم بشغف. لم يقتصر الاعتزال بالكرة. درب نادي الجزيرة وحقق معه نتائج طيبة. كان صاحب قلم رياضي مجاني مع انتقادات حادة لما يضر بسمعة كرة القدم في الإمارات، وفيما يلي أهم بيانات السيرة الذاتية، وهي

الاسم والصلة غانم مبارك – باللغة الإنجليزية “غانم مبارك”.

الأهل غير معروف.

مكان وتاريخ الميلاد ولد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1956 م.

الاقامة متوفى.

تاريخ الوفاة 3 سبتمبر 2022 م.

الجنسية إماراتي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الديانة مسلم.

الدرجة العلمية لا توجد معلومات.

اللغة الرسمية العربية – لهجة الإمارات العربية المتحدة.

المهنة محلل رياضي – لاعب كرة قدم ومدرب متقاعد.

سنوات من النشاط بدأت مسيرة المبارك المهنية عبر بوابة خورفكان في الثمانينيات وتقاعد عام 1990 ..

كم عمر غانم مبارك

توفي الأسطورة غانم مبارك عن عمر يناهز 66 عاما. ولد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1956 م. حرص عدد كبير من النجوم القدامى على مشاركة العميد “نادي النصر” ورفاقه السابقين في مراسم تشييعه بعد الصلاة على جسده الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة القصيص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز هذه الأسماء (سالم يو سماح – ناجي جلال – أحمد خورشيد – علي مال الله – نقي غلوم) وغيرها الكثير.

سبب وفاة غانم مبارك

لم يعرف بعد سبب وفاة غانم مبارك، الذي ودع عالمنا اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 م، بعد إثراء الرياضة العربية بسيل من الألقاب الفردية والجماعية، وترفيه جيل السبعينيات. والثمانينات من عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير النصر السعودي. من شارك بلقب الدوري الأول مع رصيده، وساهم أيضًا في وصول المنتخب الإماراتي الأبيض إلى مونديال إيطاليا، وأعلن عن وفاته من قبل زميله السابق في الفريق خالد إسماعيل، في تغريدة على تويتر، قال فيها

كم عمر غانم مبارك ، يعتبر غانم مبارك من مواليد سنة 1963 ، وهو يبلغ من العمر 59 سنة ، تميزة في لعبة كرة القدم مع نادي النصر ، وحقق العديد من البطولات ، ويرجع الى الجنسية الاماراتية ، وكان مشجع إماراتي متعطش لفلسفة الانتصارات التي غابت بعد اعتزاله حيث توفي 3/9/2022 .