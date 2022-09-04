كم عمر غناتي القحطاني ، لقد ذاع انتشار اسم الطفلة غناتي القحطاني خلال الأوقات الأخيرة ما جعله يتصدر محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي ، وجاءة ذلك الأمر نتيجة وفاة الطفلة دانا القحطاني أخت المشهورة غناتي القحطاني ، وتبلغ الطفلة المتوفاة قرابة تسع سنوات، ومنذ تلك اللحظات التي أعلن عن وفاة الطفلة وما زال اسم غناتي يتصدر محركات البحث بحثا عن عمرها، والأكثر المعلومات حول حياتها الشخصية ، تابعوا معنا .

كم عمر غناتي القحطاني

تبلغ غناتي القحطاني، مؤلفة المحتوى وشقيقة دانا القحطاني، أحد عشر عامًا تقريبًا. واكتسبت الفتاة غناتي شهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي برفقة شقيقتها دانا وداني ووالدهما مشعل القحطاني الملقب بأبو دانا القحطاني. تشتهر الفتيات الثلاث بروح الدعابة وقدرتهن على الاستمتاع. وظهر ذلك من خلال حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

من أبو غناتي القحطاني

والد غناتي القحطاني هو مشعل القحطاني، أحد صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، والسبب وراء شهرة مشعل القحطاني هو ظهوره المستمر من خلال العديد من المقاطع المصورة التي تجمعه مع بناته الثلاث غناتي، داني ودانا.

السيرة الذاتية لمشعل القحطاني

وفيما يلي سيرة مشعل القحطاني

الاسم مشعل القحطاني.

الاسم المستعار ابو دانا القحطاني.

العمر يبلغ من العمر أربعين سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الاقامة السعودية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ثلاث بنات.

الأبناء غناتي وداني ودانا.

المهنة ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي وصانع محتوى.

غناتي القحطاني وإلى ماذا ستعود

يعود أصل وعائلة غناتي القحطاني إلى قبيلة القحطان التي يعود تاريخها إلى العصر الكندي، ويعيش أهل تلك القبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية، وبعض المناطق الأخرى مثل قطر والكويت ونجد، وتلك القبيلة لديها العديد من الفروع مثل المفتاح، عبيد، سنهب، الغازي والحباب.

سبب وفاة دانا القحطاني شقيقة الغطاني القحطاني

سبب وفاة دانة القحطاني شقيقة غناتي القحطاني اضطراب عضلة القلب. دانة فتاة من أصل سعودي وجنسية تبلغ من العمر حوالي تسع سنوات. وفاتها عبر منصة تويتر قائلة

كم عمر غناتي القحطاني ، عرفت غناتي القحطاني بالمنشورات والمحتوى الفكاهي والذي كان واضح جداً بقدرتها هي وأخواتها على الاستمتاع ، كما سردنا لكم اهم المعلومات حول سيرتها الذاتية وتعرفنا على السيرة الذاتية لوالدها مشعل القحطاني ، ويرجع سبب وفاة الطفلة دانا الى مرض ضعف عضلة القلب .