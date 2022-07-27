كم عمر غيداء سهيل غانم الذيابي، تعد غيداء سهيل إحدى أبرز اليدات السعوديات، والتي تعد من الشخصيات المعروفة وفي المملكة السعودية وهي زوجة غازي الذيابي وهو شاعر كبير وناشط اجتماعي، وله العديد من الأعمال الفنية الرائعة، انجبت غيداء ثلاثة من الأبناء، وبعد فترة من زواجها تم الانفصال عن زواجها، و سنتعرف بشكل أكبر على غيداء سهيل غانم الذيابي.

من هي غيداء سهيل زوجة غازي الذيابي ويكيبيديا

تعتبر غيداء الذيابي شخصية سعودية الأصل، كما وتزوجن من الشاعر غازي الذيابي، عام 2011 وأنجبت منه ثلاثة من الأبناء، خالد ومذهل ومريم، علما أنه له يستمر زواجهم طويلا حتى تم الإعلان عن انفصالهما لبعض المشاكل الحياتية، ولم يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام، وفي الآونة الاخيرة نشر غازي الذيابي بعض الصور الخاصة به في حفل زفافة الجديد، وتفاعل معها الكثير من رواد السوشيال ميديا.

كم عمر غيداء سهيل غانم الذيابي

عمر غيداء سهيل غانم الذيابي زوجة الشاعر غازي الذيابي غير معلوم، ولا يوجد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية رغ زوجها السابق غازي كان مشهور ومعروف ولكن جعل حياة عائلته بعيدة بشكل كبير عن اضواء الاعلام، والجذير بالذكر أن لها ثلاثة من الأبناء.

من هو غازي الذيابي ويكيبيديا

يعتبر غازي الذيابي شخصية سعودية، من مواليد الثمانينات، في الثلاثينات من عمره، يمتلك موهبة الشعر، والقائه، له العديد من الحسابات الرسمية، يقوم بنشر الكثير من أعماله الفنية عليها، حصل غازي على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية في القاء الشعر وكتابته، حيث عمل مدرس في مدارس الطائف، في اللغة العربية.

انستقرام غازي الذيابي

يمتلك غازي الذيابي العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي ، وله قاعدة كبيرة من الجماهير من مختلف الوطن العربي، وفي الأونة الأخيرة نشر بعض الصور الخاصة به في حفل زواجه الثاني عبر الانستقرام، والتي حازت بعض صوره على تفاعل كبير من متابعيه.

غيداء سهيل غانم الذيابي زوجة غازي الذيابي سابقا أنجبت منه ثلاثة من الابناء، وعن عمر غيداء سهيل غانم الذيابي غير معلوم، كما أنه لا يوجد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية، وجعلت كافة معلوماتها بعيدة عن الإعلام.