كم عمر فرناندو مارتينيز روبيو ، تسائل الكثير من الأشخاص ممن يحبون ويتابعون كرة القدم ، هذه الرياضة العالمية والمفضلة كثير من الناس حول التعرف على واحد من أبرز الشخصيات الذين برعوا في لعب كرة القدم في حراسة المرمى وهو اللاعب فرناندو مارتينيز روبيو يعتبر فرناندو مارتينيز من أشهر حراس مرمى كرة القدم في التاريخ ، واستطاع أن يحقق شهرته بعد تمكنه من عملية صد الكثير من الكرات الصعبة والتي ليس بسهولة يمكن صدها ومنعهم من دخول الشباك ، تابعوا معنا .

من هو فرناندو مارتينيز – ويكيبيديا

فرناندو مارتينيز حارس مرمى كرة قدم يلعب لنادي ألميريا الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولد في مدينة مورسيا واهتم كثيرًا منذ طفولته بمجال الرياضة ولعب كرة القدم ؛ حيث أصبح من أشهر وأبرز حراس المرمى في تاريخ إسبانيا، فقد شارك مؤخرًا في العديد من الفرق القوية وتنافس في الدوريات المحلية والإقليمية، وحقق النجاح بصد العديد من الكرات الصعبة ومنعهم من دخول الشباك. .

سيرة فرناندو مارتينيز

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن حارس المرمى الإسباني فرناندو مارتينيز

الاسم الكامل فرناندو مارتينيز روبيو.

الاسم الانكليزي فرناندو مارتينيز روبيو.

مكان الميلاد مورسيا، أسبانيا.

تاريخ الميلاد 10 يونيو 1990 م.

العمر 32 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الإسبانية.

المهنة والنشاط رياضي، حارس مرمى كرة قدم.

النادي الحالي الميريا.

مركز اللعب حارس المرمى.

سنوات النشاط منذ عام 2009 م وحتى الآن.

رقم القميص يرتدي القميص رقم 13.

الطول 1.85 سم (6 قدم 1 بوصة).

الحالة الاجتماعية غير معترف بها.

اللغة الأم الإسبانية.

كم عمر فرناندو مارتينيز روبيو

الحارس الإسباني فرناندو مارتينيز يبلغ من العمر 32 عامًا. ولد في مدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا في 10 يونيو 1990 م، ويقيم حاليًا في مدينة ألميريا بعد انتقاله للعب لنادي الميريا الإسباني عام 2017. ولا يزال لاعبًا في الفريق، و يحمل الرقم 13 داخل النادي. لم تقتصر مشاركة الحارس فرناندو مارتينيز على المستوى المحلي فقط، بل كان لاعباً في منتخب إسبانيا تحت 19 عام 2008 م.

مسيرة فرناندو مارتينيز الكروية

شارك الحارس الإسباني فرناندو مارتينيز في العديد من أندية كرة القدم منذ بداية مشواره الرياضي عام 2009 م وما زال مستمراً حتى يومنا هذا، وفيما يلي مسيرة كرة القدم لحارس المرمى فرناندو مارتينيز

سنوات نشطة اسم النادي عدد المباريات من 2009 إلى 2010 م سانجونيرا أتليتيكو 4 مباريات من 2010 إلى 2012 م ريال مورسيا امبريال 66 تطابق من 2012 إلى 2016 ريال مورسيا 61 تطابق من 2012 إلى 2016 جامعة مورسيا (على سبيل الإعارة) 10 مباريات من 2016 إلى 2017 جامعة مورسيا 12 مباراة من عام 2017 إلى الآن الميريا 79 تطابق منذ 2008 إسبانيا تحت 19 2 مباريات

كم عمر فرناندو مارتينيز روبيو ، وهو أحد أشهر الأشخاص الذين دخلو مجال لعبة كرة القدم ، كونه أبدع في حراسة المرمى عبر صده العديد من الكرات الصعبة ومنها من دخول الشباك ، وهو حارس الإسباني الذي حقق النجاح والشهرة بعد مشاركته في العديد من أندية كرة القدم الأوروبية.