كم عمر فضل شاكر،يعتبر الفنان البارز والمشهور اللبناني فضل شاكر من اشهر المغنيين في الجمهورية اللبنانية والتي قدم الكثير من الاغاني المختلفة والمميزة التي لاقت على اعجاب الملايين من الناس حول العالم وزادت شهرته الكبيرة من خلال الاعمال الغنائية البارزة التي قدمها بالوسط الفني وحقق قاعدة جماهيرية واسعة بالجمهورية اللبنانية والعالم العربي ككل ويمتلك فضل شاكر الكثير من المواهب اللامعة والبارزة بالغناء.

من هو فضل شاكر ويكيبيديا

فاضل عبد الرحمن شمندر شاكر مغني من أصل لبناني الجنسية، ولد في صيدا. الجدير بالذكر أنه بدأ حياته الفنية في سن الخامسة عشرة من خلال الأفراح والحفلات العائلية الصغيرة، وقبل اعتزال فضل شاكر عام 2012 كان قد أنتج أكثر من 11 ألبومًا و 21 أغنية، لكنه سرعان ما عاد عام 2022 رغم ذلك. حقيقة أن فضل شاكر، لبناني الجنسية والأصل، نشأ في المخيمات الفلسطينية من أجل إعادة إعمار عين الحلوة، ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فضل شاكر الجنسية الفلسطينية وجواز سفر فلسطيني باسمه.

سيرة فضل شاكر

تتمثل سيرة الفنان اللبناني فضل شاكر في النقاط التالية

الاسم العربي فضل شاكر شمندر.

الاسم بالانجليزي فضل شاكر.

الميلاد 1 أبريل 1969 م.

مكان الميلاد صيدا.

العمر 53 سنة.

الجنسية لبنان – فلسطين.

المهنة مغني – مغني – موسيقي.

النوع بوب.

شركة الإنتاج روتانا – مالكوم.

سنوات النشاط منذ 1984 – حتى الآن.

كم عمر فضل شاكر

الفنان اللبناني فاضل شاكر يبلغ من العمر حوالي 53 عاما، حيث ولد في الأول من نيسان (أبريل) 1969 م في صيدا بلبنان. جدير بالذكر أن الفنان فضل شاكر عاش معظم طفولته في فلسطين لفترة طويلة في العديد من المخيمات، من أجل إعادة بناء عين الحلوة.

من هي زوجة فضل شاكر ويكيبيديا

زوجة الفنان اللبناني فضل شاكر، هي امرأة من أصل فلسطيني وجنسية، نادية، التي لا تنتمي على الإطلاق إلى عالم الفن. كان لدى الثنائي ثلاثة أطفال

الحان مواليد 1990.

محمد مواليد 1994

رنا ولدت عام 2002.

أبرز أعمال الفنان فضل شاكر

قدم الفنان فضل شاكر العديد من الأعمال الفنية الهامة ومن أهمها وأبرزها ما يلي

اقصى انتاج للخيول عام 2000.

تم إنتاج فراي وين من قبل شركة هورس في عام 2001.

يا غايب إنتاج روتانا عام 2002.

معقول إنتاج العامر 2002.

لولا حبك 2004 إنتاج العامر.

إذا كان على قلبي إنتاج روتانا 2004.

تذكرني أنسى أنك أنتجت من إنتاج روتانا 2006.

فيلم Spirit إنتاج روتانا 2008.

يا ويلي 2009 إنتاج روتانا.

اغنية انسى العالم 2010 من انتاج روتانا.

لبس وش الطيب 2010 من إنتاج روتانا.

إنستغرام فضل شاكر

للفنان فضل شاكر حسابات رسمية موثقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أبرز هذه الحسابات وأشهرها حسابه الرسمي على منصة انستجرام، حيث لديه عدد من المتابعين تجاوز 355 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن الدخول على هذا الحساب مباشرة لمتابعة الفنان فضل شاكر .

فضل شاكر من اشهر المطربين في الجمهورية اللبنانية بتقديمه الكثير من الاعمال الغنائية الناجحة طوال مسيرته الفنية ويبلغ فضل شاكر من العمر قرابة 53 سنة وهو من اصول لبنانية ومتزوج من امرأة فلسطينية الجنسية ولكنها لا تنتمي الى عالم الفن والتمثيل.