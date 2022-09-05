كم عمر كاريس بشار ، يعتبر اسم الفنان والنجم كاريس بشار أحد الأسماء التي تصدر محركات البحث خلال الأوقات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، ويعتبر كاريس بشار من النجوم العاملة في احدى المسلسلات العربية المشتركة في ستيلو بين العديد من النجوم السورية والنجوم اللبنانية ، حيث احتفلت قناة ام بي سي 4 بنجوم النجوم مساء أمس قبل ساعات من انطلاق عرضها الأول حصريا على القناة، ويضم العمل نخبة من نخبة الفنانين السوريين واللبنانيين ، تابعوا معنا .

كاريس بشار ويكيبيديا

كاريس بشار ممثلة سورية ظهرت في المسرح والتلفزيون والسينما. درست الإعلام في سوريا ثم كرست نفسها للفن من بوابة فرقة زنوبيا للفنون الشعبية، واكتسبت فيها خبرة فنية امتدت لثلاث سنوات، وكان لها دور بارز في اكتشاف موهبتها عندما اختارها للمشاركة في مسرحية “صانع المطر”. كما أعطتها فرصة ثانية غير مسرحية “الطائر السعيد”، أول عمل تلفزيوني لها، مسلسل “يوم بيوم”، عام 1995 م.

سيرة كاريس بشار

يتمتع كاريس بشار بحضور فني لافت في الدراما السورية وله شهرة كبيرة في الوطن العربي.

الاسم الحقيقي كاريس بشار.

اسم الأب محمد ديب بشار.

اسم الأم ملك بديع العلاف.

مواليد 16 فبراير 1976 م.

مكان الميلاد والتسجيل دمشق – سوريا.

محل الإقامة الحالي التنقل بين دمشق وبيروت.

الوضع العائلي مطلق.

الجنسية سوري.

الدرجة العلمية درست الإعلام لكنها لم تدرسه.

علما الأم جامعة دمشق.

اللغة الأم العربية – اللغة السورية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأت كاريس حياتها المهنية في المسرح منذ عام 1992 – حتى الآن.

كم عمر كاريس بشار

كاريس بشار يبلغ من العمر 46 عامًا. ولدت في دمشق في 16 شباط 1976 لأبوين سوريين هما محمد ديب بشار وزوجته الراحلة السيدة مالك بديع العلاف التي توفيت مطلع العام الجاري، وولدت كاريس بعلامة برج الدلو. . ومن أبرز علامات الهواء الفلكية، تتمتع الفنانة كاريس بشخصية رومانسية متفائلة، فضلًا عن كونها شخصًا لطيفًا وكريمًا تجاه الآخرين.

أصل كاريس بشار

تنحدر كاريس بشار من عائلة دمشقية من أصل كردي إلى جانب والدها، بينما والدتها سورية، والدها من جدها، كما أن هناك عائلات كردية في سوريا، وتحديداً في العاصمة، انصهرت في بوتقة الجنسية السورية المئات. منذ سنوات، وهؤلاء هم أكراد فقط في التاريخ، لكنهم سوريون منذ العصر الأيوبي، غالبية العائلات الكردية السورية في دمشق، مثل عائلة كاريس بشار، لا يتحدثون اللغة الكردية، وليس لديهم أدنى فكرة عن الثقافة الكردية.

كاريس بشار وزوجها وأولادها

دخلت كاريس بشار القفص الذهبي في تسعينيات القرن الماضي بالتزامن مع انطلاق مسيرتها الفنية بزواجها من رجل الأعمال شادي جواد. التي فاجأت معجبيها بمشاركة بعض الصور معه أثناء تواجدها في دبي لقضاء إجازتهم الصيفية، حيث تفاجأ الجمهور بأن كاريس لديها ولد يقدر عمره بعشرين عامًا، وكان وسيمًا جدًا كجزء من جمال والدته. .

كم عمر كاريس بشار ، تعتبر من النجوم والفنانين السوريين الذي حظيو بشعبية كبيرة ، وتعد من الشخصيات الفنية التي لاقت اعجاب عدد كبير من المعجبين داخل الوطن العربي ، وهي تبلغ من العمر قرابة 46 عام ، وترجع أصولها العائلية الى عائلة دمشقية من أصل كردي .