كم عمر لين الصعيدي،تعتبر الفنانة والمطربة لين الصعيدي من الشخصات البارزة واللامعة بالمملكة الاردنية الهاشمية والتي اكتسبت نجاحا وشهرة واسعة على نطاق كبير منذ صغرها والتي كانت تشارك بالكثير من الاغاني والأناشيد للاطفال عبر طيور الجنة ولا زالت تقدم اغاني والبومات مميزة حتى وقتنا هذا وتحقق هذه الاغاني نسبة مشاهدات وتفاعلات كبيرة للغاية وحققت لين الصعيدي قاعدة جماهيرة واسعة حول العالم.

من هي لين الصعيدي ويكيبيديا

لين عمر الصعيدي مغنية وفنانة أردنية. ولدت في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2005 م. منذ صغرها استطاعت أن تحقق النجاح من خلال تقديم عدد من الأغاني برفقة والدها عمر الصعيدي على قناة طيور الجنة الفضائية منذ أن كانت في الخامسة من عمرها. لا تزال تقدم الألبومات والأغاني حتى يومنا هذا، حيث تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل Instagram و YouTube.

سيرة لين الصعيدي الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنانة والمغنية الأردنية لين عمر الصعيدي

الاسم الكامل لين عمر محمد بسام خميس السعيدي.

مكان الميلاد عمان، الأردن.

تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 2005 م.

العمر عمرها 16 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الأردنية.

العرق عربي.

الاصول فلسطيني الأصل.

مكان الاقامة محافظة عمان الاردن.

المهنة والنشاط فنانة وفنانة أردنية شهيرة.

سنوات النشاط منذ 2010 م وحتى الآن.

ابرز الاعمال اغنية لون عينيك انت الحياة.

الحالة العسكرية أعزب.

اللغة الأم العربية “اللهجة الأردنية”.

كم عمر لين الصعيدي

لين عمر الصعيدي تبلغ من العمر 16 عامًا. ولدت في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديداً محافظة عمان في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 م. تحمل الجنسية الأردنية، لكنها من أصل فلسطيني، تعتنق الدين الإسلامي وتعيش في عمان. بدأت لين مسيرتها الفنية في المجال الفني والغنائي عام 2010، واستطاعت تحقيق الشهرة والنجاح من خلال تقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد على قناة طيور الجنة الفضائية ؛ ثم أصبحت مطربة مميزة وبارزة في الوطن العربي.

من هو والد لين الصعيدي

والد لين الصعيدي هو الفنان والمطرب الشهير “عمر محمد الصعيدي” ويحمل الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني. وفيما يلي استعراض لأهم المعلومات الشخصية عن والد لين الصعيدي عمر الصعيدي

الاسم والكنية عمر محمد بسام الصعيدي.

اسم الأب محمد السعيدي.

اسم الأم سميرة العدم.

الاسم المستعار ابو هاشم.

تاريخ الميلاد 3 يونيو 1980 م.

مكان الميلاد عاصمة دولة الكويت.

مكان الاقامة عمان الاردن.

العمر 41 سنة.

العلامة الفلكية ولد في برج الجوزاء.

الجنسية أردني.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة ميس الحسن.

عدد الأبناء ثلاثة أبناء “لين، مايا، هاشم”.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس في المعلوماتية وتكنولوجيا الكمبيوتر، ودرجة الماجستير في هندسة الصوت.

ألما ماتر جامعات الأردن.

اللغة الأم العربية “اللهجة الأردنية”.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة والنشاط مغني، مهندس صوت.

يعمل حاليا مدير عام قناة نون الفضائية.

سنوات العمل من 1994 حتى يومنا هذا.

لين الصعيدي إنستغرام

المطربة الأردنية لين السعيدي لديها حساب رسمي على انستجرام، يليها قرابة 1.6 مليون متابع، حيث تشارك العديد من الصور والفيديوهات مع والدها عمر السعيدي، بالإضافة إلى صورها بأحدث الماركات العالمية الرائعة والمميزة. ملابس.

تعتبر المغنية المشهورة والنجمة اللامعة لين الصعيدي من الشخصيات الناجحة والمميزة والتي تقدم العديد من الاغاني والالبومات المميزة والتي حقق نجاح كبير بالعالم وتبلغ من العمر حوالي 16 سنة وهي من مواليد عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية وأصلها فلسطيني.