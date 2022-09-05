كم عمر مروة القيسي ، تعتبر الفنانة والراقصة العراقية مروة القيسي من الشخصيات التي حظيت بشعبية كبيرة حيث تصدرت محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات كونها عرفت بشهرتها عبر تطبيق التيك توك نتيجة عرض الفيديوهات الجريئة من الرقص ، وهي ترجع الى الاصول العراقية ، وجاءت تلك التسائلات التي إنتشرت خلال الساعات الماضية نتيجة خبر انتحارها صباح اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي مروة القيسي

مروة القيسي هي صاحبة محتوى شهيرة وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك. لتقليد بعض الأغاني أو الرقص أو إعادة تقليد الأصوات بأسلوبها الخاص، توفيت القيسي اليوم الاثنين الخامس من سبتمبر بعد أن أنهت حياتها برمي نفسها من علو.

سيرة مروة القيسي

أحدث اسم مروة القيسي صدى واسعًا في الساعات القليلة الماضية، لذا نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم مروة القيسي.

الإسم المستعار مروة قيس.

تاريخ الميلاد ولدت في التاسع والعشرين من يونيو منتصف الألفية، وتقدر عام 2005 م.

مكان الميلاد بغداد العاصمة العراقية.

الجنسية يحمل الجنسية العراقية.

الاقامة تعيش في بغداد / العراق.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة العسكرية أعزب.

التحصيل العلمي لا يزال طالبًا في المدرسة.

المهنة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللغة الأم اللهجة العربية والعراقية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، واستمر لمدة عام حتى وفاتها عام 2022 م.

تاريخ الوفاة 5 سبتمبر 2022 م.

مكان الوفاة استشهدت في القرية اللبنانية / اربيل / العراق.

كم عمر مروة القيسي

الشابة مروة القيسي تبلغ من العمر حوالي 17 عاما، وولدت في التاسع والعشرين من يونيو 2005 م، والأخيرة لا تزال في المرحلة المدرسية. شبكات التواصل الاجتماعي ويتبعها مئات الآلاف.

تفاصيل انتحار مروة القيسي

أنهت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مروة القيسي حياتها برمي نفسها من مبنى مرتفع اليوم الاثنين الخامس من أيلول 2022 م، وذكرت مصادر أمنية محلية أن الأخيرة انتحرت في قرية لبنانية في أربيل. الأمر الذي أدى إلى وفاتها على الفور، ولم تذكر المصادر سبب انتحار هذه الشابة، لكن أختها الكبرى “ملك” خرجت باكية وطالبت الجمهور بعدم السؤال عن سبب وفاة شقيقتها، بينما كانت الأسرة من المتوفاة بررت سبب انتحارها حالتها النفسية الصعبة في أيامها الأخيرة.

إنستغرام مروة القيسي

لمروة القيسي حساب رسمي على موقع انستجرام يتفاعل معها أكثر من مائة وعشرين ألف متابع. على أحدث إصداراتها وصورها، من خلال النقر مباشرة على “الرابط”.

مروة القيسي تك توك

تعتبر مروة القيسي من أشهر مواقع تيك توك، فهي أكثر نشاطا عبر هذا الموقع، وتهتم القيسي بعرض محتوى تمثيلي مضحك، وتنشر مقاطع تشارك فيها يومياتها وآخر أخبارها. المتابعين، وبلغ عدد الإعجابات على مقاطع القيسي نحو أربعة ملايين إعجاب، فيما يقترب عدد متابعيها ثلاثمائة ألف، وللدخول مباشرة إلى حساب مروة القيسي على تيك توك لمشاهدة فيديوهاتها “.

كم عمر مروة القيسي ، تعد من الشخصيات المشهورة على صعيد المجتمع العراقي ، وهي ذات محتوى شيق ومسلي على تيك توك ، تبلغ من العمر الشابة الفنانة مروة القيسي قرابة ال17 سنة ، واوضحنا لكم تفاصيل انتحار مروة القيسي ، وحسابتها على منصة التواصل الاجتماعي .