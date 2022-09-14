كم عمر مريم الدباغ ؟، تعد مريم الدباغ، أحدى الشخصيات التونسية المشهورة في العالم العربي، حيث شغلت مريم في عالم التجميل والموضة وحصلت على صدى كبير جدا مما كونت قاعدة جماهيرية واسعة وكبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث شاركن مريم في العديد من الأعمال الفنية التي جعلت الكثير يبحث للتعرف على حياة وعمر مريم الدباغ.

من هي مريم الدباغ ويكيبيديا

تعد مريم الدباغ شخصية تونسية الأصل تحمل الجنسية البريطانية، درست في الأكاديمية العسكرية، حيث انتقلت بعد انتهائها من دراستها الى عالم الشهرة والجمال، والموضه والأزياء، حيث تمتعت بشعبية عالية وواسعة في الوسط الفني وذلك بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية والمسلسلات الدرامية ومن أبرزها المسلسل الشهير السبع وصايا، حيث تزوجت من شخصية مجهولة وأنجبت منه ولد وبنت كما وترغب بعدم الإفصاح عن اسم وهوية زوجها.

كم عمر مريم الدباغ

تبلغ مريم الدباغ من العمر ستة وثلاثون عام، حيث أنها من مواليد 1986، عاشت مريم مع عائلتها في تونس، ثم انتقلت للعمل في بريطانيا،وإيطاليا، بسبب ظروفها الخاصة، حيث تعتنق مريم الدباغ الديانة الاسلامية، وعملت في مجال الفن لفترة طويلة من الزمن ثم انتقلت الى العمل في عالم الجمال والموضة، وقد برعت في هذا المجال الجيد وكونت من خلاله على عدد كبير من المتابعين عبر حسابها على الإنستقرام.

حساب مريم الدباغ انستقرام

تمتلك مريم الدباغ العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن أبرز حسابتها الرسمية حسابها على الإنستقرام تقوم بتمويل العديد من الصور الخاصة المثيرة للاعجاب متابعينها كما وتقوم بتنزيل العديد من المنتجات الخاصة في عالم الجمال وبعض المنتجات الخاصة في هذا المجال، ويمكن الإطلاع على حساب مريم الدباغ انستقرام من هنا

مريم الدباغ شخصية تونسية الأصل تقيم في بريطانيا تبلغ كريم الدباغ من العمر ستة وثلاثين عام تعمل في مجال الفن والتمثيل وعالم الجمال والموضة كونت عدد لا بأس مه من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي.