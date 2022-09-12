كم عمر مشاعل القحطاني، تعتبر الناشطة الاجتماعية والنجمة اللامعة المشهورة السعودية مشاعل القحطاني من ابرز النشطاء عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وتشغل في تقديم محتواها البارز بمجال المكياج ومستحضرات الجمال والتجميل بعدما كانت تعمل ممرضة في احدى مستشفيات المملكة العربية السعودية وتعتبر مشاعل القحطاني من الشخصيات المثيرة للجدل نتيجة سلوكها السيئ تجاه الناس الأخرين ومخالفتها للعادات والسلوك والآداب في السعودية

من هي مشاعل القحطاني ويكيبيديا

مشاعل القحطاني ممرضة سابقة وناشطة اجتماعية سعودية فيما بعد، في أوائل الأربعينيات من عمرها، بدأت حياتها المهنية كممرضة في مستشفى سعودي، لكنها تحولت فيما بعد إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم محتوى عن عالم الجمال. وعُرفت مشاعل من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابها الرسمي على تيك توك، بشخصية مثيرة للجدل بسبب سلوكها المسيء تجاه الآخرين والمخالفة للآداب العامة السائدة في دولة محافظة مثل السعودية.

مشاعل القحطاني السيرة الذاتية

لا تزال سيرة مشاعل القحطاني غامضة وغير واضحة، وتحديدًا من هي شخصيتها، ولكن يمكن التعرف عليها وفقًا لما تم تداوله عنها على النحو التالي

الاسم والقرابة مشاعل القحطاني بالإنجليزية “مشاعل القحطاني”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1990 م.

مكان الميلاد الرياض.

الاقامة الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المهنة ممرضة سابقة – ناشطة اجتماعية لاحقة.

كم عمر مشاعل القحطاني

مشاعل القحطاني 31-32 سنة. ولدت في الرياض عام 1990 م. هي من أب وأم سعوديين من حيث الأصل والجنسية. حاصلة على شهادة مزاولة مهنة التمريض من معهد صحي نسائي بالرياض. أثار الجدل داخل عالم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق لسانها في قضايا تحدثت خلالها عن والديها، إيلين، متهمة إياهما وإهانتهما بسبب وضعها البائس.

مشاعل القحطاني تبكي

ظهرت مشاعل القحطاني، عازفة تيك توك الشهيرة، مؤخرًا في فيديو بث مباشر، انفجرت خلاله دموعها، معربة عن أسفها لخطئها تجاه والدتها التي أهانها أكثر من مرة برفقة والدها، على بدعوى أنها سببت لها البؤس، معبرة عن حبها للأرض التي تمشي عليها، مشيرة إلى أنها أخطأت وسبت والدتها، لكن حقيقة أنها تعشقها بدون والدتها لا شيء، وزعمت خلال الفيديو أن تعاني من مرض عقلي “اضطراب الشخصية الحدية”، لذلك فهي متقلبة المزاج، مشيرة إلى أن والدتها كانت صعبة عليها للعودة إلى رشدها ومتابعة أمور دينها، واليوم تعلمت معنى كلامها. أنت لا تعرف ما تعنيه الأم “.

هل تزوجت مشاعل القحطاني

مشاعل القحطاني عازبة، وهو ما أكدته نفسها، حيث أن الأخيرة كانت مخطوبة لشاب العتيبي كما وصفته، لكنهما انفصلا قبل أيام من زواجهما بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن العتيبي أخبرها بعد فترة. من خطوبتها أنه لم يعد لديه العزم على موضوع الخطوبة، رغم أنها حاولت الحفاظ على علاقتهما، حتى صدمها بإخبارها مرة أخرى أنها لا تناسبه بسبب نوعية نشاطها، فبدأت قراره النهائي بالانفصال.

مشاعل القحطاني في السجن

الناشطة مشاعل القحطاني، اعتقلت قبل نحو عام، بعد إهانة شرطي أثناء تأديته لعمله، حيث وثقت الأخيرة فيديو لحوار دار بينها وبين هذا الشرطي واعتراضها عليه أثناء قيامه بواجبه المهني. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في السادس والعشرين من شهر آب من العام الماضي، اعتقال مواطنة، على خلفية التفوه بكلمات مسيئة لرجل أمن، وذكر بيان الوزارة أن المرأة اعترضت على الشرطي الذي قام حاول تجاوزها وفق المهام المنوطة به، لخرقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إطلاق سراح مشاعل القحطاني من السجن

كانت مشاعل القحطاني مسجونة لعدة أيام، وإطالة بقائها في السجن لأن ولي أمرها نفذ ما صرح به سابقا فور علمه بسوء سلوكها مع رجل الأمن، حيث أكد أنه لن يذهب إلى السجن. المخفر على الفور لأنه علمها احترام الآخرين وخاصة رجال الأمن العاملين في مجال إنفاذ القانون.

تعتبر النجمة الساطعة مشاعل القحطاني من ابرز الشخصيات اللاعمة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ولا سيما منصة التيك توك والتي تقدم محتوى بعالم الجمال عبر الانترنت كما وتبلغ مشاعل القحطاني من العمر حوالي 32 سنة وهي من اصول سعودية وهي تخالف الاداب والقوانين السائدة بالمجتمع السعودي.