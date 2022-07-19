يحظى مطرب الأجيال “مصطفى قمر” بجمهور كبير محب لشخصه ولأغانيه على حد سواء منذ ظهوره حتى هذا الوقت، فهو مطرب غنى جميع الألوان بأجمل الكلمات والألحان ولهذا اليوم تسمع وتعرض اغانيه القديمة قبل الجديدة، فمن هو مصطفى قمر؟ وما هي سيرته الذاتية؟ وكم عمره؟ سوف نجيبكم بالتفاصيل على هذه الأسئلة.

من هو مصطفى قمر

مصطفى قمر فنان ومغني وملحن مشهور يحمل الجنسية المصرية، حيث ولد وترعرع في إحدى مدن الإسكندرية بين أسرة تعتنق الدين الإسلامي. عمل والده في مجال الهندسة المدنية. الإسكندرية، تردد أنه تمكن من تحقيق حلمه بالغناء بعد أن ساعده الفنان حميد الشاعري، وأصدر أغانيه الأولى وهي “لا يا أبو خد جميل”. منه وأبنائه، وفي عام 2015 انفصل عنها وتزوج من أخرى تدعى غادة رزق.

سيرة مصطفى قمر

بدءاً من النقاش حول سؤال من هو مصطفى قمر، تسرد ويكيبيديا أبرز المعلومات عنه في سيرته الذاتية

الاسم الكامل مصطفى أحمد محمد حسن قمر.

الاسم الانكليزي مصطفى قمر.

اسم الأم عناية محمود عثمان.

العنوان الفني ملك البوب ​​- إلفيس بريسلي الشرق.

مكان الميلاد الإسكندرية – مصر.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

المؤهلات بكالوريوس إدارة أعمال.

ألما ماتر كلية التجارة والاقتصاد، جامعة الإسكندرية.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة والجنسية غادة رزق – مصرية.

عدد الأبناء ولدان (إياد – تيام).

المهنة ممثل ومغني وملحن.

تاريخ النشاط بدأ في عام 1989 م – حتى اليوم.

كم عمر مصطفى قمر

يبلغ عمر الفنان الشهير مصطفى قمر عام 2022 م 56 عامًا، حيث ولد في 22 سبتمبر 1966 م بإحدى مدن محافظة الإسكندرية. يشار إلى أنه كان يحلم منذ طفولته بأن يكون مطربًا مشهورًا، لأن كل من حوله أقنعوه بذلك بسبب صوته الجميل، وفي عام 1989 م استطاع الغناء أمام الجمهور لأول مرة في حياته، وكان انطلاقته الحقيقية من هنا.

هل مات مصطفى قمر

انتشرت شائعات كثيرة عن وفاة الفنان المصري مصطفى قمر، لكن الجدير بالذكر أنها مجرد أخبار كاذبة وشائعات لا أساس لها من الصحة، حيث نفى مدير أعمال الفنان السيد علي رشيد هذا الخبر عبر مسؤوله. على منصة فيسبوك، وجاء البيان على النحو التالي

حساب مصطفى قمر على Instagram

يهتم الفنان والمطرب المصري مصطفى قمر باستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل دائم وخاصة منصة الانستجرام التي ينشر من خلالها الصور ومقاطع الفيديو الشخصية لأعماله الفنية المختلفة سواء كانت أغانٍ وأفلام ومسلسلات، ويمكنك زيارة حسابه ومتابعته “”.

بعد ما تطرقنا له في هذا المقال حول الفنان مصطفى قمر وسيرته الذاتية وعمره الحقيقي، نختم هنا وندعوكم لمتابعة موقعنا عرب اليوم باستمرار لمشاهدة كل جديد.