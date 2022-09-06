كم عمر ملاك الحسيني الحقيقي ، تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على اهم المعلومات الشخصية والتي تتعلق بالناشطة الاجتماعي ملاك الحسيني ، والتي حظيت على شعبية كبيرة داخل الوطن العربي ودول الخليج بشكل خاص ، وتعتبر ملك الحسيني نموذجا يحتذى به بالنسبة للكثيرين، حققت العديد من النجاحات خلال العديد من المجالات داخل الاعلامي والمجال الأكاديمي ، والتي ما زالت شابة بطبيعتها ، تابعوا معنا في التالي .

من هي ملك الحسيني – ويكيبيديا

ملك الحسيني هي منشئ محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وأكاديمية ومقدمة برامج تعود أصولها إلى العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية. تقديم برامج على قنوات MBC ومن أهم برامجها برنامج “الحراك مع ملك”.

سيرة ملك الحسيني

تعتبر ملك الحسيني من نساء المجتمع السعودي، لذلك نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي ملك الحسيني.

الاسم الانجليزي

تاريخ ومكان الميلاد ولدت في مدينة جدة عام 1990 م.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية – عاشت فترة من حياتها في مدينة نيويورك.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء ولدان.

المؤهلات ثلاث درجات ماجستير مسجلة باسمها في الإدارة العامة والفلسفة والتمريض، بالإضافة إلى الدكتوراه في الفلسفة والأدب العام.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

اللغات الثانوية الملائكة يجيدون اللغة الإنجليزية.

العمل أكاديمي في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز – إعلام لمجموعة قنوات MBC.

سنوات العمل بدأ ملال الحسيني مسيرته المهنية فور حصوله على الدكتوراه في الفلسفة والأخلاق العامة – حتى يومنا هذا.

كم عمر ملك الحسيني

ملاك الحسيني، الإعلامية، تبلغ من العمر 32 عامًا تقريبًا. لا تزال شابة على عكس ما يعتقده الجمهور. تعتبر ملك من أصغر العاملين في السلك الأكاديمي، خاصة أنها أثبتت جدارة كبيرة، وتستحق منحة دراسية إلى نيويورك لإكمال دراستها. تعتبر اليوم ملاك شبيهة بشهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من أهم النساء في المجتمع السعودي.

مواليد ملك الحسيني

ولا تعرف بالضبط ولادة ملك الحسيني، فالأخيرة لم تشارك تفاصيل عيد ميلادها كغيرها من المشاهير على سناب شات على وجه الخصوص، وملك الحسيني مهتمة بإظهار الجزء المشرق من حياتها اليومية، لكنها تتصدر الترند من من حين لآخر، وتثير الجدل بين رواد مواقع التواصل، لكنها تحافظ على مكانة عالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبناء ملك الحسيني

ملك الحسيني أنجبت ثلاثة أطفال من زواجها الأول. تظهر ابنتها الكبرى سافانا باستمرار بجانبها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحركاتها الطفولية اللطيفة تحظى بإعجاب جمهور ملك. أما نجلها الأصغر “ريان” فقد تحدثت عن قصتها مع طفلها التوحد بعد ولادته، ما دفعها لتسجيله في أحد مراكز الرعاية المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، أما طفلها الأصغر سامي الذي يعيش مع والدته ويظهر مع سافانا في قصصها على Snapchat.

حساب ملاك الحسيني على انستجرام

صاحبة الإعلامية، ملك الحسيني، لها حساب ضخم على موقع إنستجرام، حيث تجاوز عدد متابعيها خمسة ملايين متابع. تشارك ملك عبر حسابها صورًا لها في جلسات تصوير وغيرها، بالإضافة إلى دليل لرحلاتها حول العالم، وتقدم نفسها كأكاديمية في جامعة الملك سعود ومقدمة برامج على موقع أم، لذا يمكنكم الوصول إلى حساب ملك الحسيني على انستجرام لمشاهدة حداثته من خلال الضغط مباشرة على رابط “”.

كم عمر ملاك الحسيني الحقيقي ، تعتبر الناشطة الاعلامية ملاك الحسيني ، من أكثر الشخصيات الناشة للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وصحف الاعلام شهرة ، والتي أخذها العديد من الأسخاص داخل الوطن العربي كقدوة يحتذى بها في حياتهم ، ويعتبر العمر الحقيقي لملاك الحسيني هو 32 سنة .