كم عمر ميلا بنت نانسي عجرم ، قد أثار ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الاخبار حول انتشار خبر يفيد بموت ابنة الفنانة الشهيرة نانسي عجرم ميلا والتي حظيت على قاعدة جماهرية كبيرة بين الدول العربية وهي لبنانية الأصل ، حيث تصدر محركات البحث في الوطن العربي بحثاً عن الخبر وفاة ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة والمغنية نانسي عجرم ميلا ، تابعوا معنا .

من هي نانسي عجرم – ويكيبيديا

نانسي عجرم مغنية ومغنية مشهورة من الجنسية اللبنانية. ولدت في لبنان وتحديداً في منطقة الأشرفية في السادس عشر من أيار 1983 م. عمرها 39 سنة. تعتنق الديانة المسيحية. تنحدر من عائلة مسيحية أرثوذكسية شرقية. تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008 م، وأنجبت ثلاث بنات، “العلا 2009، ميلا 2011، ليا 2022”. بدأت الفنانة نانسي مسيرتها الفنية عام 1998 م وقدمت عددًا من الأعمال والألبومات الغنائية الرائعة والمتميزة.

سيرة نانسي عجرم

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنانة والممثلة اللبنانية نانسي عجرم

الاسم الكامل نانسي نبيل عجرم.

الاسم بالانجليزي نانسي عجرم.

مكان الميلاد الأشرفية، لبنان.

محل الإقامة تعيش في قضاء كسروان.

الجنسية دولة لبنان.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية.

الدين اعتناق الديانة المسيحية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء 3 بنات “إيلا، ميلا، ليا”.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة والنشاط مغني وفنان.

سنوات النشاط منذ 1998 م حتى الآن.

كم يبلغ عمر ميلا ابنة نانسي عجرم

عمر ميلا، الابنة الكبرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، تبلغ من العمر 13 عامًا. ولدت في قضاء كسروان في لبنان في السادس عشر من أيار (مايو) 2012 ميلادي، القمر من أصل إيرلندي وتركي. بعد أشهر قليلة من ولادتها، طرحت أغنية “يا رب كبير ميلا” بصوت نانسي عجرم وحققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب.

أعمال نانسي عجرم

قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الألبومات والأغاني الحصرية التي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب منذ بداية مسيرتها الفنية في هذا المجال عام 1998 م حتى يومنا هذا، وفيما يلي قائمة بتلك الألبومات

– ألبوم محتجلك عام 1998 م.

شل عينيك عني الألبوم في عام 2001.

صدر الألبوم “آه ونص” عام 2004.

ألبوم يا بلامب يا دلع 2006 م.

– ألبوم شخبات شخابيط 2007.

الألبوم الذي تفكر فيه عام 2008 م.

الألبوم نانسي 7 عام 2010 م.

ألبوم سوبر نانسي 2012 م.

البوم نانسي 8 2014.

حسابات نانسي عجرم الرسمية

تتمتع الفنانة والمطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم بقاعدة جماهيرية كبيرة تقدر بملايين المتابعين على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي روابط الحسابات

لمتابعة نانسي عجرم مباشرة على منصة انستجرام.

لمتابعة نانسي عجرم مباشرة على منصة الفيس بوك.

لمتابعة الفنانة نانسي عجرم مباشرة على منصة تويتر.

لمتابعة الفنانة نانسي عجرم مباشرة على منصة اليوتيوب.

كم عمر ميلا بنت نانسي عجرم ، تعتبر الفنانة نانسي من الفنانات التي عملت على تقديم العديد من الألبومات والأغاني التي حققت شهرة ونجاح كبيراً داخل الوسط الفني ، وتعد ميلا ابنة نانسي من مواليد عام 2011 ، تبلغ من العمر 13 عامًا.