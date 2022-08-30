كم عمر نادين الراسي، نادين الراسي التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن توفي شقيقها جورج الراسي الفنان الشهير المعروف حيث هي من أبرز الفنانين العرب ولدت في جمهورية لبنان وتصدر اسمها عبر وسائل الإعلام بعد أن لقي أخوها أو شقيقها مصرعه، وهي من أبرز النجوم الفنية ولها مسلسلات شاركت بها منذ مسيرتها الفنية.

من هي ندان الراسي ويكيبيديا

نادين الراسي الممثلة اللبنانية الشهيرة ولدت في الرابع من شهر أيلول عام 1979 ميلاديا في مدينة رحبة شمال لبنان وتبلغ خليا من عمرها الثانية والأربعين وتزوجت مرتين وانفصلت في زواجها وأنجبت ثلاثة أبناء وهم مارك وكارل ومارسيل، وهي شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي.

من هي نادين الراسي السيرة الذاتية

نادين الراسي هي نجمة فنية تألقت في أعمالها التي برزت بها واليكم أبرز المعلومات الشخصية حولها:

الاسم: نادين خليل الراسي.

نادين خليل الراسي. تاريخ الولادة: الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 1979.

الرابع من شهر أيلول سبتمبر عام 1979. مكان الولادة: رحبة في شمال لبنان.

رحبة في شمال لبنان. العمر: اثنان وأربعون عامًا.

اثنان وأربعون عامًا. الحالة الاجتماعية: منفصلة.

منفصلة. عدد مرات الزواج: اثنان.

اثنان. الأزواج: جيسكار أبي نادر وحاتم حدشيتي.

جيسكار أبي نادر وحاتم حدشيتي. الأولاد: ثلاثة وهم مارك وكارل ومارسيل.

ثلاثة وهم مارك وكارل ومارسيل. المهنة: ممثلة.

ممثلة. سنوات النشاط: منذ عام 1999 حتى اليوم.

منذ عام 1999 حتى اليوم. الأخوة: جورج الراسي.

جورج الراسي. الجنسية: لبنانية.

لبنانية. الديانة: مسيحية.

كم عمر نادين الراسي

تبلغ الفنانة الشهيرة نادين الراسي من العمر الثانية والأربعين وهي من مواليد الرابع من شهر أيلول عام 1979 تزوجت في السابع عشر من عمرها من زوجها حاتم حدشيتي، وين جبت منه طفل واحد وهو مارك وانفصلت عنه وفي عام 2001 تزوجت من الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر وأنجبت منه كارل وماسيل واستمر زواجهما بستة عشر عاما ثم انفصلت عنه.

ما هي ديانة نادين الراسي

نادين الراسي هي تنتمي للدين المسيحية ووالدها وأمها وأخوها الراحل جورج الراسي يعتن يكون الديانة المسيحية فقد عاشوا في لبنان وينتمون إلى أسره تعود لعائلة الراسي ومن قبيلة الراسي التي تعتبر من أشهر القبائل في لبنان.

الأعمال الفنية لنادين الراسي

برعت نادين الراسي في العديد من الأعمال الفنيه التي تعلقت بها وكان من تلك:

جريمة شغف عام 2016.

الإخوة عام 2014.

سنعود بعد قليل عام 2013.

غلطة عمري عام 2011.

الحل بإيدك عام 2005.

زمن الأوغاد عام 2003.

عصر الحريم عام 2008.

مسرحية شمس وقمر عام 2013 مع المطرب اللبناني عاصي الحلاني.

نادين الراسي هي من الفنانين التي ظهر اسمهم عمره ونصار التواصل الاجتماعي في الأوان الأخيرة من خلال أعمالها التي برزت بها وهي شقيقه الراحل جورج الراسي التي لقي مصرعه في حادث سير