عندما يجتمع الجمال التركي وموهبة التمثيل معاً فإننا نتحدث بالتأكيد عن الفنانة المبدعة “هازال كايا” التي اكتسحت الشاشة العربية قبل التركية بأعمالها الفنية الرائعة، فمن هي هازال كايا؟ وكم هو عمر الفنانة؟ وما هي أهم أعمالها؟ كل ما تتساءلون عنه ستجدونه هنا مع كافة التفاصيل المتعلقة بها.

من هي هازال كايا – ويكيبيديا

هازال كايا ممثلة تركية، من أبرز وأشهر الفنانين في تركيا اليوم، وقد اخترقت كايا عالم الفن من خلال مسلسل جينكو عام 2007 م، عندما كانت صغيرة في ذلك الوقت، لكنها اكتسبت شهرة بعد أن لعبت دور البطولة. دور نهال في مسلسل Forbidden Love، وعلى الرغم من أن كايا هي التركية الجنسية والأصل، إلا أنها تتحدث العديد من اللغات بطلاقة مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وتتعلم حاليًا اللغة الألمانية، وهي تجيد الباليه وتتقن في العزف على الكمان.

سيرة هازال كايا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان التركي هازال كايا في النقاط التالية

الاسم الكامل ليلى هذال كايا.

الاسم المستعار هذال كايا.

تاريخ الميلاد 1 أكتوبر 1990 م.

العلامة الفلكية برج الميزان.

العمر 31 سنة.

الإرتفاع 160 سم.

الديانة مسلم.

الجنسية تركية.

اللغة الأم التركية

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية.

الوظيفة ممثل ونموذج.

مكان الميلاد اسطنبول – تركيا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوج علي أتاي.

مكان الاقامة اسطنبول – تركيا.

سنوات النشاط 2006 حتى الآن.

كم عمر هازال كايا

الفنانة التركية هازال كايا تبلغ من العمر 32 عامًا تقريبًا. ولدت في اسطنبول في 1 أكتوبر 1990 م. جدير بالذكر أن كايا من أمهر الفنانين في تركيا اليوم، حيث تتمتع بحضور متميز للغاية، بالإضافة إلى مهاراتها الفنية العديدة. جعلتها فنانة عالمية رغم صغر سنها.

من هو زوج هازال كايا

زوج الفنانة التركية هازال كايا هو الفنانة قلبي أتاي. يبلغ علي هذال خمسة عشر عامًا تقريبًا. ولد في 20 أبريل 1976 م. يعمل علي أيضًا كفنان، بالإضافة إلى تغلغله في عالم الإنتاج الفني. يشتهر علي جدًا بأعماله الفنية العديدة، التي تزيد عن خمسة عشر عملاً.

سيرة علي أتاي

تتمثل أهم وأبرز المعلومات عن زوج هازال كايا الفنان علي أتاي في النقاط التالية

الاسم الكامل درسون علي أتاي.

الإسم المستعار علي أتاي.

تاريخ الميلاد 20 أبريل 1976 م.

العلامة الفلكية برج الثور.

الارتفاع 176 سم.

مكان الميلاد محافظة الزيرة، تركيا.

العمر 47 سنة.

الإقامة اسطنبول، تركيا.

التعليم درس في قسم المسرح بجامعة معمار سنان للفنون.

اللغة الأم التركية.

الجنسية تركية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم زوجته هذال كايا.

الأبناء الأول فكرت علي أتاي.

المهنة ممثل ومغني وكاتب سيناريو ومخرج.

سنوات العمل من 1999 حتى يومنا هذا.

أهم أعمال هازال كايا

تتمثل أهم أعمال الفنانة هازال كايا في الأسطر التالية

مسلسل سيلا – 2006 م.

سر الحجر – 2006 م.

الحلم المفقود – 2007 م.

الحب الممنوع – 2008 م.

اسمها فريحة – 2011.

سلسلة مارال – 2015.

سلسلة قصتنا – 2017.

اتصل بمدير أعمالي – 2022.

سلسلة الضيف – 2022.

حسابات رسمية هازال كايا

تعد حسابات الفنانة التركية هازال كايا من أشهر وألمع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها على منصة تويتر المليون متابع، فيما تجاوز عدد متابعيها على منصة إنستجرام 6.5 مليون. متابعين، حيث تنشر كايا العديد من صورها الشخصية برفقة طفلتها، بالإضافة إلى مشاركتها في ملصقات مسلسلها الجديد مع إعلانها، ويمكن الوصول إلى هذه الحسابات بشكل مباشر، من خلال النقاط التالية

حسابها على منصة Instagram ““.

حسابها على منصة تويتر “.

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