كم عمر هاني سعد زوج درة التونسية ، خلال الساعات القليلة الماضية تصدر محركات التواصل الاجتماعي اسم الفنانة التونسية بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية ، والتعرف على من هو زوجه هاني سعد ، وتعتبر الفنانة درة التونسية من الشخصيات الفنية التي حظيت على إهتمام الكثير من جميع مناطق الوطن العربي ، ، وخاصة في جمهورية مصر العربية وتونس ، تابعوا معنا .

من هو هاني سعد زوج درة – ويكيبيديا

هاني سعد رجل أعمال مصري ومصمم داخلي ومصمم معماري. بدأ عمله في مجال التصميم منذ عام 2003 في منطقة التجمع الخامس، ثم أسس شركته الخاصة المتخصصة في الديكور الداخلي، وبدأ يتطور تدريجياً حتى وصل عدد العاملين لديهم في الشركة إلى قرابة 500 موظف، وتم نقلهم. خرجت عدة مشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى وصلت ثروته إلى نحو 97 مليون دولار أمريكي، وارتبط هاني سعد رسمياً بالفنانة درة التونسي خلال عام 2022، وانتشرت أخبار علاقتهما بعلاقة حب من قبل. تم الإعلان عن الزواج، لكن بقيت الأمور سرية حتى أعلنا رسميًا عن زوجاتهم.

سيرة هاني سعد

وتتضمن سيرة رجل الأعمال المصري هاني سعد، زوج الفنانة درة، المعلومات الهامة التالية

الاسم هاني سعد.

تاريخ الميلاد 1985 م.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

العمر 37 سنة.

الجنسية المصرية.

دين الاسلام.

التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس في العمارة والديكور.

الما الأم جامعة مصر الدولية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة درة زروق.

اسم الزوجة السابقة مينا هاشم.

الأبناء ثلاثة أبناء من طليقته وابن وابنتان.

المهنة رجل أعمال ومصمم داخلي ومصمم داخلي.

سنوات النشاط منذ عام 2003 م وحتى الآن.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

أهم الأعمال عدة مشاريع في العين السخنة، سهل حشيش، التجمع الخامس، الشرق الأوسط، وأفريقيا.

الثروة حوالي 97 مليون دولار.

كم عمر هاني سعد زوج درة التونسية

هاني سعد زوج درة التونسية، 37 سنة. ولد عام 1985 م في جمهورية مصر العربية. تتكون عائلته من شقيقين ثالثهما. تزوج من منة هاشم وأنجب منها ثلاثة أولاد ولد وبنتان، وبعد انفصالهما تزوج للمرة الثانية من الفنانة التونسية. درة خلال عام 2022، وعرف أصدقاؤها من الوسط الفني، مثل أحمد حلمي وخالد سليم.

من هي درة زروق – ويكيبيديا

درة إبراهيم زروق، ممثلة تونسية، مقيمة بجمهورية مصر العربية. ولدت في الثالث عشر من يناير 1980 م. عمرها 42 سنة. حصلت على شهادة دراسات متعمقة في مجال العلوم السياسية من تونس، وانضمت إلى عالم الفن من خلال فرقة التياترو، وشاركت لأول مرة في التمثيل من خلال مسرحية مجنون، ولها العديد من الأدوار في السينما التونسية . الريان 2011، ومسلسل آدم في نفس العام.

سيرة درة زوجة هاني سعد

ومن أهم المعلومات التي وردت في سيرة الفنانة درة ما يلي

الاسم الكامل درة ابراهيم زروق.

الاسم التقني درة.

تاريخ الميلاد الثالث عشر من يناير 1980 م.

العلامة الفلكية برج الجدي.

العمر 42 سنة.

مكان الميلاد تونس.

الجنسية تونسي ومصري.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

دين الاسلام.

عقيدة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات بكالوريوس في الدراسات المتعمقة في العلوم السياسية.

الأم جامعة القديس يوسف في تونس.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية.

المهنة ممثلة وعارضة أزياء.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج هاني سعد.

جنسية الزوج مصري.

مهنة الزوج رجل أعمال.

سنوات النشاط منذ عام 2002 م حتى الآن.

زواج هاني سعد ودرة

بدأت علاقة رجل الأعمال المصري هاني سعد بالفنانة درة التونسي بعد أن التقيا لأول مرة خلال حفل، وتعارفا حتى قررا الزواج، وتزوجا رسميًا خلال عام 2022، وقد سبق له أن تزوج منة هاشم وأنجب منها ثلاثة أطفال. وبنتان، وبعد انفصاله عن زوجته تزوج من الفنانة درة.

انستغرام هاني سعد

يمتلك رجل الأعمال هاني سعد حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، يتابعه نحو 270 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، وينشر العديد من الصور الشخصية له، وغيرها من الصور التي يجمعها مع زوجته، ويمكن متابعته. من خلال الرابط المباشر التالي “”.

إنستغرام درة

تنشط الفنانة التونسية درة بشكل كبير على منصة Instagram، ولديها قاعدة جماهيرية ضخمة من جميع أنحاء الوطن العربي، وتنشر صورها أثناء عملها، أو أثناء تواجدها في حياتها اليومية، ويتم متابعتها على Instagram. بحوالي 16 مليون متابع ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي “من هنا”.

كم عمر هاني سعد زوج درة التونسية ، تعتبر إحدى الفنانات التونسية التي حظيت بشعبية كبيرة داخل الشوارع العربية ، ويعد زوجه رجل اعمل يحمل الجنسية المصرية ويعمل في التصميم منذ 2003 وأسس الشركة الخاصة به وتصا ثروته الى 97 مليون $أمريكي وهو يبلغ من العمر 37 سنة .