كم عمر ياسمين الدباغ لاعبة القوى السعودية ، استطاعت ياسمين الدباغ لاعبة القوى السعودية الشهيرة في الولايات المتحدة الامريكية ، أن تكسر الصورة النمطية للمراة السعودية من خلال ممارسة حق المراة للرياضة ، ويتابع الشعب السعودي وجميع العرب التميز والألق الكبيرين الذي تتركه الدباغ من خلال مسيرتها الرياضية ، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل حياتها ، لذا جمعنا لكم هذا التقرير عنها .

من هي ياسمين الدباغ

ياسمين الدباغ عداءة سعودية ولاعبة في فريق ألعاب القوى السعودي. بدأت الدباغ نشاطها الرياضي في طفولتها. أحبت الرياضة وتعلمت أنواعًا مختلفة من الرياضات، بما في ذلك السباحة وركوب الخيل والتزلج على الجليد، لكن الجري جذبها أكثر من غيرها للمشاركة في المسابقات المدرسية أولاً. واصلت ياسمين الدباغ تدريبها حتى أنهت دراستها الجامعية ثم اتصلت باتحاد ألعاب القوى الذي قدم لها الدعم والإمكانات للوصول إلى منافسات اليوم الدولية.

سيرة ياسمين الدباغ

ياسمين الدباغ تحظى بتشجيع كبير من جميع شرائح المجتمع السعودي، وآخرون يبحثون عن معلوماتها، لذلك نقدمها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ياسمين عمرو الدباغ.

الاسم الانكليزي ياسمين الدباج.

مكان الميلاد ولدت في السعودية.

الإقامة تعيش في المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد ولدت ياسمين في 22 سبتمبر 1997 م.

العلامة الفلكية برج الميزان.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة

التعليم تخرجت من جامعة كولومبيا / نيويورك.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السعودية – الإنجليزية.

المهنة العداء.

سنوات النشاط منذ 2015 م – حتى الآن.

الهوايات السباحة والتزلج وركوب الخيل.

كم عمر ياسمين الدباغ

اللاعب ياسمين الدباغ تبلغ من العمر 25 عاما تقريبا. ولدت في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 1997 م. على الرغم من صغر سن الدباغ نسبيًا، إلا أنها حققت إنجازات كبيرة في مجال الرياضة، بما في ذلك أول سباق لها في مدينتها بنات جدة 100 متر وحطمت الرقم القياسي فيه للانتقال إلى بطولات طوكيو في دورة الألعاب الأولمبية 2022. .

من أين ياسمين الدباغ

تعود أصول ياسمين الدباغ إلى المملكة العربية السعودية، أما نسبها فهي من جدها الأكبر عيسى بن الإمام إدريس إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. تعتبر عائلة الدباغ من أكبر العائلات في المملكة العربية السعودية، ومنهم رجال أعمال مثل خالد الدباغ، المسؤول في أرامكو، وعائلاتهم تضم شعراء وكتاب وناشطين وغيرهم.

ياسمين دباغ

أنشأت ياسمين الدباغ حسابًا حديثًا نسبيًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتنشر عبر صورها مشاهد تدربها في بطولات ألعاب القوى، بالإضافة إلى صور من احتفالاتها التكريمية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، و لقطات مهمة من حياتها. وما وصلت إليه في مبارياتها بالضغط المباشر على الرابط “”.

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